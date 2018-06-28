HABER

Tambu'yu indirdi, Mercedes A 180 kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin yerli dijital klavyesi Tambu'yu indiren milyonlarca kullanıcı arasından yapılan çekiliş sonucu Mercedes A 180 kazanan Özlem Gündoğdu, aracını teslim aldı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un yerli teknoloji vizyonundan hareketle geliştirdiği dijital klavyesi Tambu, bir talihliye Mercedes A180 hediye etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ince belli bardaktaki çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmaların yer aldığı Tambu, milyonlarca kullanıcıya ulaşmanın verdiği mutlulukla, bir kullanıcısına araba hediye edeceğini duyurmuştu.

Tambu’yu indiren milyonlarca kişi arasından yapılan çekilişle Mercedes A 180’i kazanan Özlem Gündoğdu, anahtarını Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde, Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir’in elinden aldı.

Tambu’yu indirerek Mercedes A 180 marka otomobilin sahibi olan ev hanımı Özlem Gündoğdu, Tambu’da yer alan hareketli çıkartmaları ve sticker'ları çok severek kullandığını belirtti. Gündoğdu, "Eve zarf geldiğinde oldukça şaşırdım. İlk etapta arabanın bana çıktığına inanmadım. Telefonla beni aradıkları zaman gerçek olduğuna inandım. Türk Telekom’a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
Uçamayan güvercine kanat olduUçamayan güvercine kanat oldu
Kapısız soyunma kabininde havlulu önlemKapısız soyunma kabininde havlulu önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Araba çekilişi tambu Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hulki Cevizoğlu'ndan çok konuşulacak Erdoğan değerlendirmesi

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Diğer Haberler
Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik son dakika haberleri... 2018 Bedelli askerlik şartları, yaş sınırı ve ücreti belli oldu mu?

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

28 ilde harekete geçildi! 57 muvazzaf rütbeli asker hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.