Tambu'yu indirdi, Mercedes A 180 kazandı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un yerli teknoloji vizyonundan hareketle geliştirdiği dijital klavyesi Tambu, bir talihliye Mercedes A180 hediye etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, ince belli bardaktaki çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmaların yer aldığı Tambu, milyonlarca kullanıcıya ulaşmanın verdiği mutlulukla, bir kullanıcısına araba hediye edeceğini duyurmuştu.

Tambu’yu indiren milyonlarca kişi arasından yapılan çekilişle Mercedes A 180’i kazanan Özlem Gündoğdu, anahtarını Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde, Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir’in elinden aldı.

Tambu’yu indirerek Mercedes A 180 marka otomobilin sahibi olan ev hanımı Özlem Gündoğdu, Tambu’da yer alan hareketli çıkartmaları ve sticker'ları çok severek kullandığını belirtti. Gündoğdu, "Eve zarf geldiğinde oldukça şaşırdım. İlk etapta arabanın bana çıktığına inanmadım. Telefonla beni aradıkları zaman gerçek olduğuna inandım. Türk Telekom’a çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

