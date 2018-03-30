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Tamur, Söke İşletme Fakültesine konuk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesinde Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliğe, tiyatro ve sinema sanatçısı yönetmen Serpil Tamur konuk oldu.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof.

Tamur, Söke İşletme Fakültesine konuk oldu

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesinde Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle gerçekleştirilen etkinliğe, tiyatro ve sinema sanatçısı yönetmen Serpil Tamur konuk oldu.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval, genç tiyatronun önemini vurgulayarak usta sanatçı Serpil Tamur’un öğrencilerle buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şiirlerini okuyarak söyleşiye başlayan Serpil Tamur, mesleki tecrübelerini de öğrencilerle paylaştı. Fakülte öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Söke İşletme Fakültesi öğrencisi Perim Akıncı’nın gitar eşliğindeki müzik dinletisi beğeni topladı.
Etkinlik, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç’in Serpil Tamur’a teşekkür belgesini takdim etmesiyle son bulurken, öğrencilerin yoğun ilgisi karşısında Serpil Tamur duygu dolu anlar yaşadı.

Tamur, Söke İşletme Fakültesine konuk oldu

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