TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) bugün açılıyor. TANAP'ın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katılım sağlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP açılışında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
'TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ'
Saygıdeğer devlet başkanları, kıymetli bakanlar, milletvekilleri, enerji camiasının saygın temsilcileri, değerli misafirler, hanımefendiler beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği olan enerjinin ipek yolu olarak tanımladığımız TANAP’ın açılışını gerçekleştiriyoruz.
"TANAP İLE HAZAR GAZI İLK KEZ AVRUPA'YA ULAŞMIŞ OLUYOR"
TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil, işbirliği zemini olarak gören anlayışımız TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle Aliyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. TANAP ile Hazar gazı ilk kez Avrupa’ya ulaşmış oluyor.
Daha önce bu amaçla bir dizi dev projeyi hayata geçirmiştik. Bu yola Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattının inşasıyla başladık. Asrın projesi olarak adlandırılan hat, daha sonraki çalışmaların da öncüsü oldu. İşbirliğimiz enerjiyle de sınırlı kalmadı. Son olarak ulaştırma alanında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesinin açılışını da değerli kardeşimle beraber gerçekleştirdik.
"ORTADOĞU VE AVRUPA'NIN EN UZUN DOĞALGAZ BORU HATTI"
Böylece Londra’dan Çin’e kesintisiz demiryolu bağlantısı kurmayı başardık. Enerji piyasalarında yaşanan değişime cevap veren TANAP, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda devreye alacağımız yeni projelerin de öncüsüdür. 56 inçlik boru çapı ve 1850 km’lik uzunluğuyla TANAP, Türkiye Ortadoğu ve Avrupa’nın en uzun doğalgaz boru hattıdır.
'10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM OLACAK'
10 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturduk. TANAP ile Türkiye, değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldi. Ülkemiz bölgesel enerji hatlarının merkezi olma vizyonuna bir adım daha yaklaştı.
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