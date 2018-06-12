TANAP hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta müjde: 10 bin kişiye istihdam olacak!

Türkiye ve Azerbaycan tarafından yapımı üç yıldır süren ve Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) bugün açılıyor. TANAP'ın açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da katılım sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP açılışında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ'



Saygıdeğer devlet başkanları, kıymetli bakanlar, milletvekilleri, enerji camiasının saygın temsilcileri, değerli misafirler, hanımefendiler beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bugün bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Güney gaz koridorunun bel kemiği olan enerjinin ipek yolu olarak tanımladığımız TANAP’ın açılışını gerçekleştiriyoruz.

"TANAP İLE HAZAR GAZI İLK KEZ AVRUPA'YA ULAŞMIŞ OLUYOR"



TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir. Enerjiyi çatışma değil, işbirliği zemini olarak gören anlayışımız TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. Bundan dolayı özellikle Aliyev kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. TANAP ile Hazar gazı ilk kez Avrupa’ya ulaşmış oluyor.