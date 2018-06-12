"TANAP ile Türkiye kritik bir konuma geldi"

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Türkiye'nin transit bir ülke olmaktan çıkıp, üreticiden nihai tüketiciye uzanan değer zincirinin her aşamasında rol oynayan kritik bir konuma geldiğini bildirdi.

Erdoğan, Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ın gaz dağıtımının başlayacağı ilk nokta olan Eskişehir Kompresör ve Ölçüm İstasyonu'nda yapılan açılış törenine katıldı.

"Enerjinin İpek Yolu" olarak tanımladıkları Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Erdoğan, "Enerjiyi çatışma değil işbirliği zemini olarak gören anlayışımız, TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür." dedi.

TANAP'ın Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ortak vizyonun en son meyvesi olduğunu dile getiren Erdoğan, TANAP'ın aynı zamanda devreye alacakları yeni projelerin de müjdecisi olduğunu söyledi.

Erdoğan, TANAP'ın başlangıç kapasitesinin yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz olduğunu bildirerek, "Bunun 6 milyarı Türkiye'ye, 10 milyar metreküpü ise Avrupa'ya taşınıyor... TANAP'ın kapasitesini talebe bağlı olarak önce 22 milyar metreküpe, akabinde ilave yatırımlarla 31 milyar metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.