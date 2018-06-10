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TANAP'ın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye uzanan ve 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), 12 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törenle açılacak.

SEYİTGAZİ (Eskişehir), (DHA)- AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye uzanan ve 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), 12 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törenle açılacak.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki MS2 Ölçüm ve CS5 Kompresör İstasyonu'nda gerçekleştirilecek açılışa ilişkin TANAP'tan açıklama yapıldı. Açıklamada, açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştireceği belirtilerek şöyle denildi:

"Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasını hedefleyen TANAP'ın açılış törenine, paydaş ve dost ülkelerden devlet ve hükümet başkanları, enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacaklardır. Son yıllarda ortak bir vizyonla Hazar Havzası'nın dünya ile bütünleşmesini sağlayacak büyük projelere imza atmış olan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, bölgesel işbirliğini daha da ileriye taşımak için gerekli çabayı göstermektedirler. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hattı ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu takip eden ve Güney Gaz Koridoru'nun belkemiğini oluşturan TANAP, bu çabaların somut örneklerinden biridir. Güney Gaz Koridoru projeleri, gerek ülkemizin enerji arz güvenliğinin sağlanması, gerek Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunulması bakımından büyük önem taşımaktadır. Hazar kaynaklarının güvenli ve ekonomik güzergâhlardan dünya pazarlarına taşınması, bölgede işbirliği ve karşılıklı güvenin yaygınlaşmasına da beraberinde getirecektir."

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