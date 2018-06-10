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TANAP'ın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 12 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleştirilecek

Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 12 Haziran'da Eskişehir'de yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, TANAP ile Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğalgazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınması hedefleniyor.

Eskişehir'de 12 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenecek TANAP'ın açılış törenine, paydaş ve dost ülkelerden devlet ve hükümet başkanları ile enerji bakanları, enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Son yıllarda ortak bir vizyonla Hazar Havzası'nın dünya ile bütünleşmesini sağlayacak büyük projelere imza atan Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan, bölgesel iş birliğini daha da ileriye taşımak için gerekli çabayı gösteriyor.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum petrol ve doğalgaz boru hatları ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nu takip eden ve Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiğini oluşturan TANAP, bu çabaların somut örneklerinden biri oldu.

Güney Gaz Koridoru projeleri, gerek Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin sağlanması, gerekse Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda bulunulması bakımından büyük önem taşıyor.

Hazar kaynaklarının güvenli ve ekonomik güzergahlardan dünya pazarlarına taşınması, bölgede iş birliği ve
karşılıklı güvenin yaygınlaşmasını da beraberinde getirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı

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