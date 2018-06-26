Tanıklar, darbe sanıklarının FETÖ bağlantısını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar ve avukatları ile gazi İsmail Oğuz'un yanı sıra Başbakanlık, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığının da arasında bulunduğu müşteki kurumların avukatları katıldı.
Tanık sıfatıyla beyanları alınan astsubay Hakan T, olay günü muhabere merkezinde nöbetçi olduğunu, saat 21.30'dan sonra "harekat yıldırım" koduyla mesajların gelmeye başladığını aktardı.
Mesaj içeriklerini bilmediğini, gelen 4 ayrı mesajı da usule uygun şekilde gerekli birimlere ilettiklerini aktaran Hakan T, saat 02.00'den sonra dışarıdan silah sesleri geldiğini ancak görev yerinden ayrılmadığını söyledi.
Söz konusu mesajların ÖKK'ye bağlı birliklere çekilip çekilmediği hususunda bilgisi sorulan tanık Hakan T, içeriğini bilmediği tek sayfalık mesajın bazı birliklere çekildiğini belirterek, "Mesajın bağlı birliklere çekilmesini sağlayan kurmay yarbay Mehmet Ali Çelik'tir. Olay günü harekat merkezindeki vardiya amiri Çelik'tir." dedi.
Beyanların ardından diyecekleri sorulan sanık Çelik, mesajlardan sadece "kışla intikali" konulu olanın bağlı birliklere çekildiğini, bu hususu dönemin Özel Kuvvetler Komutanı olan korgeneral Zekai Aksakallı'ya danışarak çekilmesini sağladığını ileri sürdü.
- Tanık beyanlarıyla sanıkların FETÖ bağlantısı
Tanık olarak dinlenen astsubay L.T, "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla başka bir ilde yargılandığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere örgüte dair bildiklerini anlattığını belirtti.
Sanıklardan eski astsubay Muzaffer Han ile Erzurum'da görev yaptığı yıllarda tanıştıklarını, Han ile FETÖ sohbetlerine katıldıklarını kaydeden L.T, kendileriyle ilgilenen FETÖ yöneticisinin adını hatırlamadığını ancak Atatürk Üniversitesinde öğretim üyesi olduğunu aktardı.
Zaman zaman "himmet" verdiğini anlatan L.T, sanık Han'ın himmet verip vermediğini bilmediğini söyledi.
Beyanların ardından söz alan Han, örgüt üyesi olmadığını savundu.
Sanık eski teğmen Bilal Tosun ile Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim gördüğü dönemde aynı evi paylaştığını bildiren H.A, kendileriyle ilgilenen FETÖ üyesinin "Yusuf" kod adını kullandığını, hafta sonları evlerine gelerek örgüt elebaşına ait kasetlerin izletilmesi gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını anlattı.
"Ömer" kod adını kullandığını söyleyen H.A, Tosun'un kod adı olup olmadığını bilmediğini ifade etti.
Tanık astsubay A.Ö, 2012 ve 2014 arası Ankara'da görev yaptığını, sanık Ali Kapucu'yu katıldığı FETÖ sohbetlerinden tanıdığını bildirdi. Ankara'dan tayininin çıkmasından sonra ayrıldığını belirten A.Ö, Kapucu hakkında başka bilgisinin olmadığını söyledi.
Davanın görülmesine devam ediliyor.
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