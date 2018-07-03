Tanınmamak için isimlikleri sökmüşler

İlerleyen saatlerde koğuşa geçtiklerini ifade eden O.K, "Sabah bir başçavuş benden silahlığın anahtarını istedi. Veremeyeceğimi söyleyince bana, 'Biz bu devletin askeri değil miyiz' diye çıkıştı ve anahtarları vermek zorunda kaldım. İlerleyen saatlerde kendi komutanlarımız karargaha geldi ve normal mesaimize döndük." ifadelerini kullandı.

Albayın konuşmasından sonra er ve erbaşların yemekhaneye götürüldüğünü anlatan O.K, sanık eski binbaşı İhsan Bozkurt'un kendilerine korkulacak bir durum olmadığını dile getirdiğini bildirdi.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam tatbikat yapılacağı gerekçesiyle içtima alanına çıkarıldıklarını belirten O.K, bu esnada tanımadığı bir albayın, "TSK ülke yönetimine el koydu, ben de yeni alay komutanınızım." dediğini aktardı.

Olay gecesi karargahta karşılaştığı subayların üniformalarındaki isimliklerin olmadığını, bu durumun dikkatini çektiğini kaydeden O.K, "Üniformalardaki isimlikleri sökülmüştü, bu nedenle o gece ilk kez gördüğüm rütbelilerin kim olduklarını bilmiyorum." dedi.

- "Bu bir darbe operasyonudur"

Tanık S.Ç. de olay tarihinde onbaşı rütbesinde vatani görevini yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da bomba ihbarı yapıldığını, bunun üzerine karargah toplanma alanına çıktıklarını belirten S.Ç, daha önce görmediği bir albayın TSK'nın ülke yönetimine el koyduğunu söylediğini anlattı.

Söz konusu albayın yeni alay komutanı olarak atandığını da ifade ettiğini aktaran tanık S.Ç, "Albay TSK'nin yönetime el koyduğunu, bunun bir darbe operasyonu olduğunu söyledi. Bu albay 'Artık güç bende, ne dersem o olacak' şeklinde açıklama yaptı." ifadelerini kullandı.

Çapraz sorgu sırasında sanıkların sorusu üzerine S.Ç, o gece tanımadığı çok sayıda asker gördüğünü belirterek, "O gece birçok rütbelinin isimlikleri üniformalarında yoktu, takılmamıştı. Bu nedenle kim olduklarını söylemek zor. Ben zaten o birliğe darbe girişiminden hemen önce gitmiştim." diye konuştu.