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Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:29 | Son Güncelleme

Efsane milli futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak'ın, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı bildirildi.

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Önceki yıllarda da AK Parti'den aday adaylığı gündeme gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın, 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na gideceği duyuruldu. (İHA)

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Tanju Çolak ak parti erken seçim 2018 Gol Kralı izmir

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