Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Önceki yıllarda da AK Parti'den aday adaylığı gündeme gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın, 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı’na gideceği duyuruldu. (İHA)
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