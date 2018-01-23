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Tank ve toplar terör hedeflerini zırh delici mermilerle vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 12:50 | Son Güncelleme 3 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin kentindeki PYD-YPG/PKK ve IŞİD'li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği ’Zeytin Dalı Harekatı’, 4’üncü gününde devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle Afrin’e ilerleyen TSK birlikleri, terör örgütü mevzilerini ’zırh delici’ top mermileriyle vuruyor.

'Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ile Kilis’in sınır bölgeleri, operasyonun 4’üncü gününe girilirken, sakin bir gece geçirdi. Afrin’e kara harekatını başlatan birliklerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında, gece boyunca, iç bölgelerden top atışlarının sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin dün attığı roketler, Kilis bölgesine düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

ZIRHI DELİYOR

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tank ve obüsleri, terör örgütü mevzilerini zırh delici top mermileriyle vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan ’M60T’ tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış ’zırh delici’ top mermisi görüldü.

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Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO’ya bağlı güçler de bulunuyor. Kilis ile Hatay’dan Afrin’in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor. Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemlerini artıran jandarma, gazetecilerin sınırdan birliklerin görüntülerini çekmesine izin vermiyor. (DHA)

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TSK top mermisi Suriye PKK PYD YPG IŞİD Afrin DEAŞ zırh delici

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
deaşı nerde vuruyor tsk?
'' Şu çılgın Türkler '' diyen Batı'lılara bir çılgınlık daha yapalım. mesela ülkemizdeki Suriyelileri donatıp onlara salalım ..
kaç terorist öldü peki neden onun haberi yok ? düşündürdü
Harita üzerindeki ilerleyiş ile ilgili bir haber yapar mısınız?
Haber detayları istihbarat zaafı olmaması için gizlilik içerisinde devam etmekte. Önümüzdeki hafta herşey netlik kazanacaktır. Şu an laf yok icaraat yapıyor TSK!!
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