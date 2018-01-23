Tank ve toplar terör hedeflerini zırh delici mermilerle vuruyor

'Zeytin Dalı Harekatı'nın ana omurgasını oluşturan Hatay ile Kilis’in sınır bölgeleri, operasyonun 4’üncü gününe girilirken, sakin bir gece geçirdi. Afrin’e kara harekatını başlatan birliklerin geçiş yaptığı Hatay ve Kilis sınırında, gece boyunca, iç bölgelerden top atışlarının sesi duyuldu. Afrin bölgesinden teröristlerin dün attığı roketler, Kilis bölgesine düşerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

ZIRHI DELİYOR

Hassa sınırının sıfır noktasına konuşlanan Türk tank ve obüsleri, terör örgütü mevzilerini zırh delici top mermileriyle vuruyor. Çok sayıda tank ise cephane, yakıt ve askeri malzeme ikmali için geri döndü. Sınır karakoluna yakın yerde, sabah saatlerinde, konuşlanan ’M60T’ tanklarının yanında, çok sayıda kullanılmış ’zırh delici’ top mermisi görüldü.

Bölgede, ayrıca kollarında sarı bant olan ÖSO’ya bağlı güçler de bulunuyor. Kilis ile Hatay’dan Afrin’in iç bölgelerine de sevkiyat sürüyor. Öte yandan Hatay sınırında güvenlik önlemlerini artıran jandarma, gazetecilerin sınırdan birliklerin görüntülerini çekmesine izin vermiyor. (DHA)