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"Tankçı mermimiz bitti, sivillere ateş edin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 kişinin yargılandığı davada savunma yapan tutuksuz sanık er S.E, bir subayın, "Tankçı mermimiz bitti, sivillere ateş edin" şeklinde emir verdiğini anlattı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yapan tutuksuz sanık A.K'nin savunması alındı.

Darbe mağduru olmasına rağmen sanık olarak yargılandığını savunan A.K, askerlik görevi boyunca verilen emirleri yerine getirdiğini söyledi.

Daha önce duymadığı suçlamalarla karşı karşı kaldığını ifade eden A.K, 15 Temmuz akşamı iradesi dışında gelişen olayların içinde kendisini bulduğunu ileri sürdü.

A.K, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da tabur nöbetçi subayın, içtima sırasında kırmızı alarm verilebileceğini söyleyerek herkesin hazırlıklı olmasını istediğini aktardı.

İlerleyen saatlerde alarm verildiğini, bunun üzerine silah ve teçhizatını alarak içtima alanına çıktığını anlatan A.K, burada da kendilerine gaz maskesi, kask ve hücum yeleği verildiğini kaydetti.

Komutanın emriyle zırhlı personel taşıyıcıya (ZPT) bindiğini ifade eden A.K, bu sırada sanık eski tabur komutanı kurmay Yarbay Ertuğrul Terzi'nin uzman çavuşlara HK 33 ve uçaksavar mühimmatı verdiğini aktardı.

Yaklaşık 10 zırhlı araçla birlikten ayrıldıklarını belirten A.K, bir zaman sonra Jandarma Genel Komutanlığı karargahına geldiklerini kaydetti.

ZPT'nin içinde kendisiyle birlikte 7 askerin bulunduğunu söyleyen A.K, lojmanlar bölgesinde bekledikleri sırada sivillerin kendilerine tepki gösterdiğini, araçlardan inmelerini istediklerini ifade etti.

Bu sırada helikopterden vatandaşlara ateş açıldığını anlatan A.K, kalabalıktan çok sayıda kişinin vurulduğunu, bunların arasında hayatını kaybedenlerin olduğunu kaydetti.

Bir zaman sonra tanımadığı bir yarbayın karargahın karşısındaki sivilleri göstererek zırhlı araçtan bunlara ateş edilmesini istediğini aktaran A.K, "Yolun sol tarafında 7-8 kişilik bir grup vardı, yarbay onlara ateş edilmesini istedi. Bu kişiler sivil miydi polis miydi bilmiyorum ama ateş etmedik, boş şarjörlerle çıkmıştık. Sivillere ve bize helikopterden ateş edildi. Kötü bir durumdu. Vurulup şehit düşenler oldu." ifadelerini kullandı.

Suçsuz olduğunu savunan A.K, beraatini istedi.

- "Sivillere ateş edin"

Tutuksuz sanık S.E. de olay tarihinde Mamak 28. Mekanize Tugay Komutanlığında er olarak vatani görevini yaptığını belirtti.

Komutanlarının emri doğrultusunda 15 Temmuz akşamı zırhlı araçlara binerek Jandarma Genel Komutanlığına gittiklerini ifade eden S.E, burada kanunsuz bir eylemde bulunmadığını iddia etti.

Sivillere ateş açan bir subayın bulundukları araca gelerek, "Tankçı mermimiz bitti, sivillere ateş edin" şeklinde bir emir verdiğini aktaran S.E, ancak bu emre itaat etmediklerini öne sürdü.

Helikopterden vatandaşlara ateş açıldığını söyleyen S.E, sabah saatlerinde polise teslim olduklarını kaydetti.

Darbe girişiminde yer almadığını, FETÖ üyesi olmadığını savunan S.E, beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü jandarma genel komutanlığı

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