MERSİN (AA) - Mersin'de durdurulan bir tankerde 400 kilogram esrar ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, kent girişlerinde arama ve kontrol noktalarında yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri bir tankeri durdurarak arama yaptı.

Tanker içerisinde 65 pakette toplam 400 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçtaki 2 kişi ile uyuşturucu sevkiyatına öncülük yaptığı tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

