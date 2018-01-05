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Tankerden yola dökülen asit kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 02:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Bandırma'dan Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan bir tankerden yaklaşık 20 kilometre boyunca karayoluna asit döküldü - Kayganlaşan yolda devrilen kamyonetin sürücüsü, eşi ve çocuğu yaralandı - Asidin temizlenmesi için çalışma başlatılarak Emet-Tavşanlı karayolu trafiğe kapatıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde tankerden yola dökülen asidin neden olduğu trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan Hasan Balaban idaresindeki 33 ALU 81 plakalı tankerin tahliye vanası arızalandı. Bundan dolayı Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit döküldü.

Bir süre sonra, asidin lastikleri yakması üzerine tanker Köprücek köyü yakınında şarampole devrildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, araçtaki asit çevreye yayıldı.

- Kayganlaşan yolda kamyonet devrildi

Asit nedeniyle yolun kayganlaşması, Yakup Kaplan'ın kullandığı 33 ABY 08 plakalı kamyonetin Günlüce köyü yakınında şarampole devrilmesine neden oldu.

Kazada, sürücü ile eşi Havva ve 7 yaşındaki kızı Esma Kaplan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı.

Asit dökülen Emet-Tavşanlı karayolunda greyderle kazıma çalışması yapılırken, Emet Bor İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri yolu yıkayarak temizlemeye başladı.

(AA)

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