Esenler'de, otobanda giderken, tankın araçları ezerek ilerlediğini gördüğünü ifade eden Bilir, "İnsanların ezilmemesi için ben aracımı tankın önünde durdurdum. Tank belki durur, belki yavaşlar ve önümüzde yürüyen insanlar belki kaçarlar diye aracımı tankın önünde durdum. Bu esnada tank hiç durmadan benim aracımın üzerinden geçti. Yanımda yeğenim vardı, arabadan inmek istedik ancak ilk önce inemedik, kapılar sıkışmıştı. Sonra bir şekilde inebildik." diye konuştu.

Darbecilerin kullandığı tankın, araçlarının üzerinden geçmesinin ardından kendilerinde oluşan yaralanmalara aldırmadan tankın üzerinden geçtiği diğer araçlara yardıma koştuklarını belirten Bilir, şöyle konuştu:

"Yan taraftaki aracın içerisinden 6-7 yaşlarında bir çocuğu aldık. 17 yaşlarında da bir kız çocuğu vardı, ezilmişti. Benim de 6 yaşında ve 17 yaşında çocuklarım var. Bu benim gözümün önüne geliyor devamlı. Önümde birçok insan vardı, onların ezilmemesi için vatanın elden gitmemesi için canımızı seve seve vermek için çıktık yola. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider bizim başımızda var, yüce Rabb'imden ona sağlık, sıhhat diliyorum, benim ömründen ona versin."

- "FETÖ'cülerden davacıyım"

Darbe girişimin ardından arabasını satın almak isteyenler olduğunu ifade eden Bilir, "Bu araba şu an yürür vaziyette. Ben yaklaşık bir sene bunu kendi tamirhanemde tuttum. 11 ay sonra arabamın parası ödendi. Bir otomotiv şirketi sıfır araba teklif etti, ben kendilerine vermedim. Arabanın Eyüp Sultan'da durmasını istedim çünkü dünyanın her yerinden insanlar Eyüp Sultan Hazretlerini görmeye geliyor. Bu arabayı da görsünler, hain FETÖ'nün ne kadar kötü bir terör örgütü olduğunu insanların görmesi için Eyüp Sultan Belediyesi'ne teslim ettim aracı." diye konuştu.