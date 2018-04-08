Tanklara yerli mühimmat geliyor

SARP ÖZER - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımı için yeni yerli tank mühimmatı üretildiğini açıkladı. Milli kaynaklarla üretilen 120 milimetre HE-T tank topu mühimmatı, açıktaki ve bir mevzinin arkasındaki hedeflerin vurulmasında büyük etkiye sahip. Yerli imkanlarla üretilen tank topu mühimmatının test atışları başarıyla tamamlandı, yıl içinde 3 bin yeni mühimmat TSK'ye teslim edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, etkili ve caydırıcı savaş araçları arasında yer alan tanklar, daha önce harekat konseptinde sadece zırhlı hedeflere karşı kullanılıyordu. Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu da şimdiye kadar bu amaca yönelik zırh delicili tank mühimmatı üretiyordu.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında değişen hedef konseptine karşı MKE Kurumu, öz kaynaklarıyla yaptığı yeni Ar-Ge projesi hazırladı. Proje üzerindeki bir yıllık çalışmanın ardından MKE Kurumunca ilk defa 120 mm HE-T tank topu mühimmatı üretilmeye başlandı.

Yeni mühimmat açıkta ve sütre gerisindeki hedeflere karşı büyük etkiye sahip. Mühimmat, tüm alt parçalarıyla yerli ve milli olarak üretilecek.