Tansu Çiller Ak Parti mitinginde (1)

"BUGÜN MİLLİ BİR ŞUURLA BURADAYIM" Haber- Kamera: Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İstanbul DHA Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Ak Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge katıldı. Çiller, basın mensuplarının soruları üzerine "Bugün milli bir şuurlar buradayım" dedi. "Siyasete dönecek misiniz?" sorusuna da Tansu Çiller, "Milli şuurla buradayım" yanıtını verdi.
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