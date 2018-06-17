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Tansu Çiller AK parti mitinginde (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İstanbul DHA - ESKİ Başbakanlardan Tansu Çiller, Ak Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge katıldı.

Tansu Çiller AK parti mitinginde (1)

Gülseli KENARLI- Harun UYANIK / İstanbul DHA - ESKİ Başbakanlardan Tansu Çiller, Ak Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge katıldı. Çiller, basın mensuplarının soruları üzerine "Bugün milli bir şuurlar buradayım" dedi. "Siyasete dönecek misiniz?" sorusuna da Tansu Çiller, "Milli şuurla buradayım" yanıtını verdi.

(FOTOĞRAF)

Tansu Çiller AK parti mitinginde (1)Tansu Çiller AK parti mitinginde (1)Tansu Çiller AK parti mitinginde (1)Tansu Çiller AK parti mitinginde (1)

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