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Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 08:12 | Son Güncelleme

Eski Başbakan Tansu Çiller, ekonomi ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunurken yeni yönetim sisteminin 'krizi aşmada çok büyük fırsat verdiği görüşünü dile getirdi. Çiller, "Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum" dedi.

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Çiller ile yaptığı görüşmeyi "Çiller'den ekonomiyle ilgili uyarılar" başlıklı köşesinde aktardı. Selvi'nin yazısından bir kısım şöyle:

"ESKİ başbakanlardan Tansu Çiller aradı. Özel kesimde çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum” diye söze başladı. “Geçmişte cendereden geçmiş ve 5 Nisan’da ekonomik istikrar programı açıklamış bir eski başbakan olarak hem tecrübelerimi hem de bu krizi atlatmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği fırsatlardan ve sunduğu imkânlardan söz etmek istiyorum” dedi. Krizi aşmada yeni hükümet sistemi çok büyük fırsat veriyor. Daha hükümet yeni kurulmuşken ve henüz sistem oturmadan yapılan değerlendirmeleri ise haksızlık olarak görüyorum. Bu sistemin oturmasına fırsat vermek lazım. Görülecek ki bu sistem hızla sorunların çözümüne imkân verecek. Sistem hızlı karar almayı gerekli kılıyor, ayrıca Sayın Erdoğan’la birlikte çok güçlü bir liderliğe sahip” diye konuştu. Çiller’le zaman zaman başbakanlığa döneminden başlayıp karşı karşıya olduğumuz iç ve dış gelişmeleri esas alan konuşmalar yapıyoruz.

Çiller son olarak Yenikapı’daki mitinge katılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güçlü bir destek vermişti. Türkiye’ye yönelik paylaşım hesaplarının yapıldığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında yer almak gerektiğini ifade etmişti. Erdoğan’ın 40 yıllık arkadaşlarının bazıları karşısına çıkmak için ittifaklar ararken, Çiller, benim yerim Erdoğan’ın yanı demişti." (Yazının devamını okumak için tıklayınız)


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Tansu Çiller Recep Tayyip Erdoğan abdulkadir selvi

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
gördük senin ekonomi yonetiminide az ocaklar yakmadin
Google a özer çiller yazın.Daha iyi tanırsınız gençler
kriz var zaten 6 aydir maas alamiyoruz paramiz yok evlenemiyoruz :(( daha ne diyimki yok iste
bakın özel kesim demiş,işçi sektörü yani.burda rahat olan devlet memurları statüsünde çalışanlardır.ezilen yine işçi kesimidir
görende kendi zamaninda ekonomi güllük gülistanlikti sanicak:)sanirim Özer cillerin parasi bitti yine yaklasmaya basladilar devlete
Tansu Çillerin başbakanlık dönemini hatırlayın Şimdi bu söylediği eğer o zamanki ekonomiyi idare etiği gibi tafsiyede bulunuyorsa ülke ekonomisi battı demektir.
ah be kadın dalgamı geçiyorsun gerçekten milletin aklı ile . seçim öncesi hiç öyle birşey demiyordun ve destek istedin mevcut yönetim için şimdide kriz olacak diyorsun !!!
senin yüzünden bu memleket bu hale geldi yaptığın krizi ecevit hükümetine devrettin başaramadılar, bunlar geldi ( akp ) maddi manevi en büyük krızi sayende getirdin başmıza utanmadan yorum yapıyor, hırsızın önde gideni özer çiller ve tansu,su.
kardeşim ekonomiyi sağ batırır sol çıkarır dünyada bu böyledir
senin zamanında ülke krize sokuldu devilasyon yaşandı ne çabuk unuttun.bi ülkeyi yönetemeyen kadını başbakan yaptılar ülkeyi krize soktular.
eşi enerji ve madencilik sektöründe sıkıysa destek vermesin....
zaten kiruzin ivindeyiz millet beyin felcinde dolar 4 ayda 1 tl den faxla yukseldi bazilarida benim dolarim uok yukselirse yuksrlsin kafasi yasiyor
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