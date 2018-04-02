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Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 07:13 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Tansu Çiller’in değerlendirmeleri" başlıklı yazısında, eski başbakanlardan Çiller'in Afrin operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamaları yazdı. Çiller'in Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtını çok önemsediğini belirten Selvi, yazısında Çiller'in "Afrin çok başarılı oldu. Birçok oyunu bozdu. Sayın Erdoğan, Afrin harekâtını çok başarılı bir şekilde götürdü. Kutlamak lazım" dediğini aktardı.

Tansu Çiller'den Erdoğan değerlendirmesi: Birçok oyunu bozdu! Kutlamak lazım

Tansu Çiller'e göre, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekilme açıklaması ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un sürece dâhil olma girişimi birbirinden bağımsız şeyler olmadığını belirten Selvi, Çiller'in ABD'nin Suriye’de, ‘dar bölgede farklı ittifaklar’ kurmak istediğini söylediğini, bu ortaklıkların sadece Fransa ile sınırlı olmadığını yazdı. Polemiğe meydan vermemek için Çiller'in dikkatli konuştuğunu belirten Selvi, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ

1- ABD ile Rusya arasında Suriye konusunda bir süredir ikili bir işbirliği yaşanıyordu. Ancak ABD’ye girme yasağı bulunan ve CIA Başkanı’nın özel izniyle giriş yapan Rus istihbaratının önemli ismi Vitaly Naumkin ile birlikte üç önemli ismin 27 Şubat’ta yaptıkları ziyarette yeni Suriye planı görüşüldü. Çiller’e göre, Naumkin’in temasları sırasında iki ülke yeni Suriye planı üzerine anlaşmaya vardı. Naumkin, Rusya’nın Ortadoğu stratejisinin ve Suriye’deki Kürt politikasının mimarı olarak biliniyor.

2- Suriye’deki nüfuz alanları ile Fırat’ın batısı Rusya’ya bırakıldı, Fırat’ın doğusu ise ABD’nin kontrolünde olacak. Ancak ABD, bu bölgedeki gücünü kontrollü olarak azaltırken Fransa, bu bölgeye girecek. Başkan Trump ile Macron arasındaki görüşmede bu konunun konuşulduğu düşünülüyor.

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