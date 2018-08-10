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"TANTANA" ŞEBEKESİNE BASKIN KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

  *Tantana yöntemiyle 21 kişiden 650 bin lira çalan şebeke çökertildi.

*Tantana yöntemiyle 21 kişiden 650 bin lira çalan şebeke çökertildi.

*Hırsızlık anları ve polisin baskını kamerada

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da, 'tantanacılık' yöntemiyle 21 kişiden 650 bin lira çalan şebeke çökertildi. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Şişli, Fatih, Güngören ve Kadıköy'den polise başvuran kişiler, bankadan çıktıktan sonra soyulduğunu söyledi. Görüntüleri izleyen polis, şüphelilerin "tantana" adı verilen yöntemle kavga ediyormuş gibi davranarak paraları çaldığını belirledi. Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayların yaşandığı sokaklardaki kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde banka ve döviz bürosundan çıkan kişilerin hedef alındığı tespit edildi. Bir şebeke üyesi önce omuz atıyor ardından da diğer şebeke elemanları devreye girerek göstermelik kavgaya tutuşuyordu. Kavga sırasında para alınıyordu. Şebeke elebaşılığını 9 suçtan kaydı bulunan A.T'nin yaptığını belirleyen polis 21 kişiden 650 bin lira çalındığını tespit etti. Çarşamba günü İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı baskınlarla 16 kişi yakalandı.
Çete üyelerinin hırsızlık, gasp, kapkaç, uyuşturucu ve tacizin de arasında bulunduğu 150 suç kayıtları olduğu belirlendi. Çetenin tantanacılık yöntemiyle paraları alırken ve bir olayda suçüstü yakalanma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Emniyette sorguları tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-Tantana anları
-Kavga etmeleri
-Parayı alıp kaçmaları
POLİS KAMERASI
-Baskın anı
-Özel harekat polisleri
-Evlere girmesi
-Arama yapması
-Gözaltına alınanlar
-Ele geçirilen malzemeler
-Detaylar

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