"Tantanacılık" yöntemiyle hırsızlığa tutuklama

Muş'ta yaşlı vatandaşın cebindeki parayı "tantanacılık" yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 26 Haziran'da Muş'ta kavga eden iki kişiyi ayırmaya çalışan yaşlı vatandaş, olayın ardından cebindeki 950 avro ve bin 50 liranın çalındığını anlayınca polis merkezine müracaat etti.

Konuya ilişkin Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, parayı çalan şüphelilerin kavga edenlerle hareket ettiği, kavganın vatandaşın parasını çalabilmek için hazırlanmış oyun olduğu, "tantanacılık" tabir edilen yöntemle hırsızlığın gerçekleştirildiği tespit edildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren 4 şüphelinin Ağrı'ya kaçtığı belirlendi. Patnos ilçesinde çaldıkları paralarla yakalanan şüpheliler Muş'a getirildi, çalınan 950 avro ve bin 50 lira mağdura teslim edildi.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

