Tanzanya'da gözaltına alınan Türk vatandaşı serbest bırakıldı

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'da yaklaşık iki haftadır gözaltında tutulan Türk iş adamı Halidin Mumcu serbest bırakıldı.

Öğle saatlerinde serbest kalan Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım koşullarını araştırmak ve yardımlarda bulunmak amacıyla Tanzanya'ya geldiklerini ancak hiç anlam veremedikleri şekilde bu üzücü hadisenin meydana geldiğini söyledi.

Mumcu, "Tanzanya'nın Kigoma şehrinde yatırım araştırması yapıyorduk. Yine bu süreç içerisinde fakir halka yönelik yardım faaliyetlerinde bulunduk. Yanımızda getirdiğimiz Kur'an-ı Kerimleri dağıtmamız dikkati çekmiş ve bu bahaneyle Tanzanya istihbaratı tarafındangözaltına alındık." dedi.

Gözaltına alındıktan 2 gün sonra tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan iş adamı, tedavi süresince kolundan yatağa kelepçelendiğini ve hastane şartlarının hijyenik olmaması nedeniyle yemek yiyemediğini belirtti.

Soruşturma hakkında da konuşan iş adamı, her gün yeni bir suçlamayla itham edildiğini ve terör bağlantısının olup olmadığının sorulduğunu ifade etti.