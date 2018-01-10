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Tanzanya'da gözaltına alınan Türk vatandaşı serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 16:00 | Son Güncelleme 8 dakika önce

- İki haftadır gözaltında tutulan Mumcu özgürlüğüne kavuştu

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'da yaklaşık iki haftadır gözaltında tutulan Türk iş adamı Halidin Mumcu serbest bırakıldı.

Öğle saatlerinde serbest kalan Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırım koşullarını araştırmak ve yardımlarda bulunmak amacıyla Tanzanya'ya geldiklerini ancak hiç anlam veremedikleri şekilde bu üzücü hadisenin meydana geldiğini söyledi.

Mumcu, "Tanzanya'nın Kigoma şehrinde yatırım araştırması yapıyorduk. Yine bu süreç içerisinde fakir halka yönelik yardım faaliyetlerinde bulunduk. Yanımızda getirdiğimiz Kur'an-ı Kerimleri dağıtmamız dikkati çekmiş ve bu bahaneyle Tanzanya istihbaratı tarafındangözaltına alındık." dedi.

Gözaltına alındıktan 2 gün sonra tansiyon rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan iş adamı, tedavi süresince kolundan yatağa kelepçelendiğini ve hastane şartlarının hijyenik olmaması nedeniyle yemek yiyemediğini belirtti.

Soruşturma hakkında da konuşan iş adamı, her gün yeni bir suçlamayla itham edildiğini ve terör bağlantısının olup olmadığının sorulduğunu ifade etti.

- "Büyükelçilik büyük rol oynadı"

Gözaltı süresince hiçbir zaman moralini bozmadığını dile getiren Mumcu, "Her zaman arkamda güçlü bir devletin olduğu hissiyatı vardı." diye konuştu.

Mumcu, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve elçilik çalışanlarının süreci yakında takip ettiklerini ve serbest bırakılmasında büyük rol oynadığını kaydetti.

Tanzanya'ya 24 Aralık 2017'de giden Türk iş adamı Mumcu ve Tanzanya asıllı arkadaşı Kalufya, 28 Aralık 2017'de Tanzanya'nın Kigoma şehrinde kaldıkları otelde gözaltına alınmışlardı.

(AA)

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