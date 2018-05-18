Tanzanya'da Hüdayi Vakfı'ndan ramazan yardımı

DARÜSSELAM (AA) - Hüdayi Vakfı, Ramazan dolayısıyla Tanzanya'da bin 500 muhtaç aileye kumanya dağıttı.
Vakıf, temel gıda malzemelerinden oluşan erzak paketlerini, Darüsselam, Tanga, Morogoro, Pwani şehirlerinde yaşayan bin 500 aileye teslim etti. Tanzanya’nın Pwani şehrinde yapılan dağıtımlara Bagamoyo İlçe Kaymakamı Hashim Akida da katıldı.
Hüdayi Vakfı Tanzanya Temsilcisi Muhammet Cesur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin nisan ayı boyunca yağan şiddetli yağışların neden olduğu selden etkilendiğini hatırlattı.
Bu ramazanda özellikle sel felaketinin yoğun olduğu bölgelere odaklandıklarını belirten Cesur, Tanzanya’da yaşayan Müslümanlarla iftarlarda sık sık bir araya gelerek bir nebze olsun yüzlerini güldürmeye çalışacaklarını söyledi.
Cesur, "Tüm bölge halkına ulaşmak, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etmek ve onların iftar sofralarına bir katkı sağlamak amacıyla erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.
- "Halk güzel bir ramazan geçirebilecek"
Bagamoyo İlçe Kaymakamı Akida da ramazan ayının bereketi ile geldiğini dile getirerek, "Yoğun yağışlar nedeniyle mahsulleri zarar gören halk, Türk halkının yardımları sayesinde güzel bir ramazan geçirebilecek." dedi.
Geçen yıllarda da Bagamoyo’da çeşitli yardımlar yapan Türk sivil toplum kuruluşları olduğuna dikkati çeken Akida, bölge halkında Türkiye’ye oluşan sevginin daha da perçinlendiğini, bu zor günlerde yapılan yardımların nesiller boyu zikredileceğini söyledi.
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