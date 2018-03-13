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Tanzanya'da sema gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 22:51 | Son Güncelleme

Tanzanya'da sema gösterisi

DARUSSELAM (AA) - Tanzanya’nın ticari başkenti Darüsselam’da sema gösterisi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile Darüsselam Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programa, Tanzanya’da temsilcilikleri bulunan bazı ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile davetliler katıldı.

Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada, "Günümüzden 8 asır kadar önce yaşamış olmakla birlikte eserleri üzerinde hala araştırmalar yapılan, gün geçtikçe fikirleri daha da önem kazanan Mevlana Celaleddin-i Rumi, Türk İslam düşünürlerinin en başında gelmektedir." dedi.

Mevlana'nın evrensel mesajlarına vurgu yapan Davutoğlu konuşmasını Hz. Mevlana'nın, "Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister Mecusi, ister putperest ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel" sözleri ile tamamladı.

Hz. Mevlana'nın 23. kuşaktan torunu Azra Kumcuoğlu’nun, Mevlevilik ve sema hakkında bilgi vermesinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı grup Tasavvuf Musikisi konseri verdi. Özellikle yabancı ülke temsilciliklerinden katılan misafirler tarafından ilgi ile takip edilen etkinlik Mevlevi dervişlerinin sema gösterisi ile sona erdi.

Tanzanya ziyareti kapsamında Darüsselam ve Zanzibar’da Mevlevilik hakkında konferanslar verecek olan Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, AA muhabirine, "Hz Mevlana’nın mesajları dünyanın dört bir yanında yankılanmaya devam ediyor. Bizler bu mesajların daha çok insana ulaşması için çaba gösteriyoruz." dedi.

Mesnevi’nin birçok dilde tercümesinin olduğunu belirten Bayru, daha önceleri Afrikanca diline tercüme edilen Mesnevi’nin son olarak Tanzanya ve çevresinde yaklaşık 200 milyon insanın kullandığı Svahili diline de tercüme edildiğini söyledi.

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Mevlana Sema Tanzanya

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