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Tanzanya’da trafik kazası: 20 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:30 | Son Güncelleme

Tanzanya’da trafik kazası: 20 ölü

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'da tır ve üç minibüsün karıştığı trafik kazasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin güneybatısındaki Mbeya bölgesinde seyir halindeki bir tır, yolcu minibüsleriyle çarpıştı.

Bölge Komiseri Musa Taibu, yaptığı açıklamada, kaza sonucu 20 kişinin öldüğünü, 45 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Ülkede, yol şartlarının kötü olması nedeniyle sık sık ölümlü kazalar yaşanıyor.

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20 ölü Tanzanya trafik kazası

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