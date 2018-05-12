Tanzanya’da Uluslararası Öğrenci Buluşması

DARÜSSELAM (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) düzenlediği 11. Öğrenci Buluşması'nda Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mezun Tanzanyalılar bir araya geldi.
Başkent Darüsselam'da Rehama Vakfının iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe UDEF yetkilileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Etkinlikte konuşan UDEF Teşkilatlanma Sorumlusu Adnan Oğuz, 41 ülkedeki 75 şehirde uluslararası öğrenci buluşması gerçekleştirdiklerini belirtti.
Türkiye'de şu an 203 ülkeden 115 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Oğuz, "Bu öğrencilerin dışında daha önce 160 bin kadar mezun olan öğrencilerimiz var." dedi.
Oğuz, UDEF'in Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin yanı sıra mezun olduktan sonra ülkelerine dönenlerle de ilgilendiğini dile getirerek, "Mezun olan ve ülkelerine dönen öğrencilerimize Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) vasıtasıyla ülkelerinde Türkiye Mezunları Derneği kurduruyoruz." ifadelerini kullandı.
Mezunların ülkelerinde karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm sağlamaya çalıştıklarını altını çizen Oğuz, mezunların Türkiye ile bağlantılarını koparmamalarını sağladıklarını kaydetti.
Oğuz, "Bugün burada bir araya gelen mezunlarımızla hasbıhal ederek serbest bir kürsü kurduk. Yaşadıkları sorunlardan daha çok bundan sonra Türkiye'ye okumaya gidecek öğrencilerin karşılaşabileceği zorluklar nelerdir ve bunları nasıl gideririz konusu üzerinde çözümler ürettik." diye konuştu.
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