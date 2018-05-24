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Tanzanyalı milletvekillerinden hükümete "İsrail" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

Muhalif milletvekilleri, hükümeti Filistin halkını yalnız bırakmak ve ülkenin İsrail karşıtı politikasını değiştirmekle suçladı

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanyalı muhalif milletvekilleri, hükümeti Filistin halkını yüzüstü bırakmak ve ülkenin kurucusu Julius Nyerere’nin takip ettiği İsrail karşıtı siyaseti terk etmekle suçladı.

The Citizen gazetesindeki habere göre, Tanzanya Ulusal Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin yapıldığı sırada bazı muhalif vekiller hükümetin son dönemde İsrail'e yönelik sergilediği politikayı ağır dille eleştirdi.

Milletvekili Joseph Mbilinyi, hükümetin Nyerere'nin Filistin konusunda izlediği politikayı takip etmediğini söyleyerek, "Filistinliler her gün ölüyor. Hal böyleyken, Tanzanya yaşanan cinayetleri kınama gereği bile duymadan İsrail'de büyükelçilik açıyor." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Augustine Mahiga ise Tanzanya'nın Filistin-İsrail meselesinde duruşunu değiştirmediğini savunarak, iki devletli çözümü desteklediklerini kaydetti.

İsrail'in de Filistin'in de bağımsız ve emniyet içinde olma hakkı olduğunu belirten Mahiga, "Tanzanya'nın yalnızca mazlumların yanında olma politikasının ülkenin sanayileşmesine katkı sağlayacak ülkelerle de ilişki kurma politikasına evrilmeye ihtiyacı var." dedi.

- "Siz kasapla şarabın tadını çıkarıyordunuz"

Milletvekili Zitto Kabwe ise Tanzanya'nın İsrail'de büyükelçilik açmasının ülkenin dünyanın her yerinde mazlumların hakkını savunan duruşunu değiştirdiğinin işareti olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mahiga'ya seslenen Kabwe, "Tanzanya büyükelçiliğini açmak için İsrail'e yaptığınız ziyaret utanç vericiydi. Güney Afrika, İsrail büyükelçisini kovarken, siz 'kasap' İsrail Başbakanı ile şarabın tadını çıkarıyordunuz." diye konuştu.

Tanzanya, 1970'li yıllardan bu yana İsrail'le zayıf olan diplomatik ilişkilerini geliştirmek amacıyla yakın zamanda Tel Aviv'de büyükelçilik açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Tanzanya

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