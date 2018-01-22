Tanzanyalı öğrenciler Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanyalı öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na dualarıyla destek oldu.
Darüsselam şehrindeki Ununio İmam Hatip Okulu öğrencileri Afrin'de teröristleri etkisiz hale getirmek ve bölgede huzuru sağlamak isteyen Türk askerleri için dua etti ve Fetih Suresi'ni okudu.
Türkiye'de eğitimini tamamlayan ve okulda öğretmen olarak görev yapan Ghuhia Fadhili öğrencilerle yaptığı duada, "Allah'ım; İslam'a ve Müslümanlara yardım et, vatanımızı ve milletimizi koru, özellikle bugün Suriye'de devam eden savaşta Türk ordusuna yardım et." ifadelerini kullandı.
(AA)
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