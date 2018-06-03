Tanzanya’nın ünlü yapışık ikizleri hayatını kaybetti

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya’nın ünlü yapışık ikizleri Maria ve Consolata Mwakikuti’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan habere göre, 21 yaşındaki ikizler ülkenin güneyinde tedavi gördükleri Irınga Bölge Hastanesinde cumartesi akşamı hayata gözlerini yumdu.

Yaşadıkları zorluklara rağmen hayata tutunma azimleriyle ülke ve dünya kamuoyunda dikkati çeken ikizler, geçen yıl sonundan bu yana kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

İkizlerin vefatıyla ilgili açıklama yapan Bölge Komiseri Richard Kasesela, önce ikizlerden birinin hayatını kaybettiğini, birinin ölümünden birkaç saat sonra ise diğer ikizin hayata gözlerini yumduğunu belirtti.

Tanzanyalı yapışık ikizler, Ruaha Katolik Üniversitesi’nde Eylül 2017’de üniversite eğitimlerine başlamıştı.

