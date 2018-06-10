Tapuda üç boyutlu dönem için ilk adım tamam

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların, elektronik ortamda konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceği "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nde ilk adım olan pilot uygulamanın tamamladığını bildirdi. Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kadastro çalışmalarının neredeyse yüzde 100'ünün tamamlandığını, sadece bazı köylerde, sınırlardaki anlaşmazlıklardan dolayı yapılamadığını söyledi. Kadastronun bitmesinin ötesinde kadastro verilerinin günün teknolojisine uygun hale gelmesiyle ilgili çalışmalara önem verdiklerine işaret eden Adlı, "Bütün tapu verilerimizi güncel bir şekilde, gerçek veriye dayalı elektronik ortamda saklamayla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim de hedefimiz, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu çalışmaların hepsini bitirmek ve sonra da Türkiye'nin genelinde bu işi yaygınlaştırmak." diye konuştu. Üç boyutlu, akıllı veriler sunmanın önemini vurgulayan Adlı, şu anda grafik olarak haritalara bakıldığında sadece iki boyutlu görülebildiğini hatırlattı.

Bunun yeterli gelmediğini aktaran Adlı, hazırladıkları "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nin hayata geçmesiyle vatandaşların, e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) girerek, satın alacakları veya kiralayacakları konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceğini kaydetti. Adlı, projedeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: "Proje kapsamında, şu anda Gölbaşı'nda 13 bin konutu kapsayan alanda pilot uygulamayı tamamladık. Onunla ilgili fizibilite çalışmalarını yaptık. Türkiye genelinde bu yaygınlaştırılırsa bize neye mal olur, ne kadar sürede bitiririz, ne yaparız, bunların hepsinin çalışmaları bitti. Mali boyutuyla ilgili kaynak planlamasını da yaptık. Hedefimiz 3 yıl içerisinde yalnız meskun alanlarda, yani yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda bu çalışmayı yapmak." Proje kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uçakla havadan, binaların "eğik resim çekme kamerası" ile görüntüsünün alındığını aktaran Adlı, şöyle devam etti: