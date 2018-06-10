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Tapuda üç boyutlu dönem için ilk adım tamam

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı: "Proje kapsamında, şu anda Gölbaşı'nda 13 bin konutu kapsayan alanda pilot uygulamayı tamamladık. Onunla ilgili fizibilite çalışmalarını yaptık. Türkiye genelinde bu yaygınlaştırılırsa bize neye mal olur, ne kadar sürede bitiririz, ne yaparız, bunların hepsinin çalışmaları bitti" - "Hedefimiz 3 yıl içerisinde yalnız meskun alanlarda, yani yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda bu çalışmayı yapmak"

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların, elektronik ortamda konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceği "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nde ilk adım olan pilot uygulamanın tamamladığını bildirdi.

Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kadastro çalışmalarının neredeyse yüzde 100'ünün tamamlandığını, sadece bazı köylerde, sınırlardaki anlaşmazlıklardan dolayı yapılamadığını söyledi.

Kadastronun bitmesinin ötesinde kadastro verilerinin günün teknolojisine uygun hale gelmesiyle ilgili çalışmalara önem verdiklerine işaret eden Adlı, "Bütün tapu verilerimizi güncel bir şekilde, gerçek veriye dayalı elektronik ortamda saklamayla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim de hedefimiz, önümüzdeki 3 yıl içerisinde bu çalışmaların hepsini bitirmek ve sonra da Türkiye'nin genelinde bu işi yaygınlaştırmak." diye konuştu.

Üç boyutlu, akıllı veriler sunmanın önemini vurgulayan Adlı, şu anda grafik olarak haritalara bakıldığında sadece iki boyutlu görülebildiğini hatırlattı.

Bunun yeterli gelmediğini aktaran Adlı, hazırladıkları "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nin hayata geçmesiyle vatandaşların, e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) girerek, satın alacakları veya kiralayacakları konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceğini kaydetti.

Adlı, projedeki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında, şu anda Gölbaşı'nda 13 bin konutu kapsayan alanda pilot uygulamayı tamamladık. Onunla ilgili fizibilite çalışmalarını yaptık. Türkiye genelinde bu yaygınlaştırılırsa bize neye mal olur, ne kadar sürede bitiririz, ne yaparız, bunların hepsinin çalışmaları bitti. Mali boyutuyla ilgili kaynak planlamasını da yaptık. Hedefimiz 3 yıl içerisinde yalnız meskun alanlarda, yani yaklaşık 40 bin kilometrekarelik alanda bu çalışmayı yapmak."

Proje kapsamında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uçakla havadan, binaların "eğik resim çekme kamerası" ile görüntüsünün alındığını aktaran Adlı, şöyle devam etti:

"Bu sene çekim yapılacak alanları da belirledik. Şu anda 3 yıl içerisinde Türkiye'nin tamamında bu çalışmayı bitirmeyi hedefliyoruz. İlk adımının da startını da verdik. Şimdi vatandaş, elektronik ortamda da binanın kendisini görebilecek. Katını tıkladığında ve daire numarasını girdiğinde, dairesinin içini görebilecek. Kaç oda, kaç salon, salonun büyüklüğü, mutfağın büyüklüğü nedir, dairenin planı nedir, bunların hepsini 3 boyutlu olarak kendi gözüyle birebir görecek. Burada artık yanılma şansı olmayacak, kendisi de sorgulayabilecek."

Proje sayesinde, emlak üzerinde yapılan olumsuz olayların da minimize edileceğini anlatan Adlı, "Eğer vatandaş bu teknolojiyi kullanabilir veya güvendiği kişiyle bunu kullanırsa yüzde yüz doğrulukları elde edebilecek." dedi.

Projenin aşamaları hakkında da bilgi veren Adlı, " İlk olarak kameralı uçaklarla uçuşlar yapılıp, fotoğraflanıyor ve elde edilen bilgilerden haritalar üretiliyor. Sonra bunların entegrasyonuyla ilgili ofiste çalışmalar yapılıyor. Yani binanın cepheleri 3 boyutlu hale getiriliyor gibi. Daha sonra da bu binaların mimari projeleri sayısallaştırılıp, binayla entegre ediliyor. 'Tapu ve kadastro bilgileri, maliki kimdir, alanı ne kadardır, üzerinde bir tahkikat var mıdır' gibi bütün tapu ve kadastro bilgileri de entegre olduktan sonra proje tamamlanmış oluyor." şeklinde konuştu.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi

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