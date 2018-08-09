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Tapusu adaşının üzerine kaydedilince hukuk mücadelesi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Hatay'da yaşayan görme özürlü 62 yaşındaki Ömer Gül, bir satış işlemi sırasında, yıllardır oturduğu evinin de üstünde bulunduğu 3,5 dönümlük arazisinin 2009 yılında yanlışlıkla baba adları ve isimleri aynı başka bir kişinin üzerine kaydedildiğini öğrendi - Tapunun üzerine kaydedildiği kişinin de 36 yıl önce hayatını kaybettiği belirlenince mirasçıların hak sahibi olduğu arazilerin tekrar Ömer Gül'e devri için hukuki süreç başlatıldı - Ömer Gül: "Bu arazi benim mülkiyetim. Bu arazinin tekrar üzerime geçirilmesini istiyorum" - Mirasçılardan Ahmet Erdal Gül: "Hakkımız olmayan, sadece isim benzerliğinden dolayı dört parsel de bizim üzerimize çıkmış. 9-10 yıl önce olan bu yanlışlığın düzeltilmesi için uğraşıyoruz"

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ömer Gül, yıllardır oturduğu evinin de üstünde bulunduğu 3,5 dönümlük arazisinin yanlışlıkla 2009 yılında baba adları ve isimleri aynı bir kişinin üzerine kaydedildiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.

İlçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde ikamet eden Gül, 5 ay önce satışını yapmak istediği arsasının devrini vermek üzere gittiği ilçedeki tapu müdürlüğünde kendisine ait bir arsanın olmadığı bildirilen Gül, konuyla ilgili yetkililerle görüştü.

Yapılan incelemede arazinin 2009 yılında yanlışlıkla Ömer Gül isimli başka bir kişinin üzerine kaydedildiği, o şahsın da 36 yıl önce hayatını kaybettiği için hakkın mirasçılarına intikal ettiği belirlendi.

Bu arada, her iki Ömer Gül'ün de baba adının Mehmet olduğu da ortaya çıktı.

Ömer Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satış işlemleri için gittiği müdürlükte hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

Durumun 2009 yılında yapılan bir yanlışlıktan kaynaklandığını öğrenince miras nedeniyle hak sahibi olarak görülen 9 kişiyle görüştüğünü aktaran Gül, bazılarından tapu ve mahkeme masraflarının karşılanması talebiyle karşılaştığını ifade etti.

Bunun üzerine hukuki süreç başlatıp, Hassa Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunduğunu belirten Gül, "Bu arazi benim mülkiyetim. Bu arazinin tekrar üzerime geçirilmesini istiyorum. Arazinin değeri yaklaşık 500 bin lira değerinde. Umarım en kısa sürede çözüm buluruz." dedi.

Gül'ün oğlu Abdurrahman Gül de babasının yüzde 90 görme engelli olduğunu, işlemleri takip etmekte zorluk çektiğini kaydetti. 9 kişi olan karşı tarafla görüştüklerini fakat bazılarının zorluk çıkardığını bildiren Gül, mağduriyetlerinin giderilmesi için uğraştıklarını söyledi.

Arsa üzerinde yasal mirasçı olarak görülen varislerden Ahmet Erdal Gül, hakkı olmayan parsellerin yapılan bir yanlıştan dolayı kendi üzerine kaydedildiğini söyledi.

Annelerin ölümünden sonra veraset ilanı çıkartmak üzere tapu müdürlüğüne gittiklerini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Veraset ilamı çıkartmak için kardeşlerimle birlikte tapu müdürlüğüne gittik. Bize ait parselleri intikal ettirmek istediğimizde orada çalışan personel ise yanlışlıkla babamla aynı ismi taşıyan başka birinin parsellerini de bizim üzerimize yapmış. Hakkımız olmayan, sadece isim benzerliğinden dolayı dört parsel de bizim üzerimize çıkmış. 9-10 yıl önce olan bu yanlışlığın düzeltilmesi için uğraşıyoruz. Bizim de mağduriyetimiz var, onların daha da mağduriyeti var."

Bu arada, Hassa Tapu Müdürlüğü yetkilileri de yanlışlığın 2009 yılında çalışan bir personelin hatasından kaynaklandığını bildirerek, hak sahibi varislerin hepsinin başvuruda bulunması halinde durumun düzeltilmesi için gerekli yardımı yapacaklarını bildirdi.

Öte yandan olayla ilgili Ömer Gül tarafından Hassa Asliye Hukuk Mahkemesine yapılan başvurunun ön inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

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