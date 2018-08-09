Tapusu adaşının üzerine kaydedilince hukuk mücadelesi başlattı

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ömer Gül, yıllardır oturduğu evinin de üstünde bulunduğu 3,5 dönümlük arazisinin yanlışlıkla 2009 yılında baba adları ve isimleri aynı bir kişinin üzerine kaydedildiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.

İlçeye bağlı Akbez Mahallesi'nde ikamet eden Gül, 5 ay önce satışını yapmak istediği arsasının devrini vermek üzere gittiği ilçedeki tapu müdürlüğünde kendisine ait bir arsanın olmadığı bildirilen Gül, konuyla ilgili yetkililerle görüştü.

Yapılan incelemede arazinin 2009 yılında yanlışlıkla Ömer Gül isimli başka bir kişinin üzerine kaydedildiği, o şahsın da 36 yıl önce hayatını kaybettiği için hakkın mirasçılarına intikal ettiği belirlendi.

Bu arada, her iki Ömer Gül'ün de baba adının Mehmet olduğu da ortaya çıktı.

Ömer Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satış işlemleri için gittiği müdürlükte hayatının şokunu yaşadığını söyledi.

Durumun 2009 yılında yapılan bir yanlışlıktan kaynaklandığını öğrenince miras nedeniyle hak sahibi olarak görülen 9 kişiyle görüştüğünü aktaran Gül, bazılarından tapu ve mahkeme masraflarının karşılanması talebiyle karşılaştığını ifade etti.