TARABYA'DA KORKUTAN KAZA 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Tarabya sahil yolunda iddiaya göre sollama yapmak isteyen bir otomobil, içinde yolcu bulunan minibüse çarptı. Olay sırasında da şans eseri yaralanan olmadı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Tarabya sahil yolunda Huber Köşkü yakınında gerçekleşti. İddiaya göre, sollama yapmak isteyen 34 GP 7143 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Cömert, şeridinde seyreden içinde yolcu bulunan Ömer Yılmaz (20) yönetimindeki 34 M 2879 plakalı Tarabya- Beşiktaş minibüsüne çarptı. Kaza sırasında otomobil sürücü bir süre olayın şokuyla aracından çıkamazken, minibüste bulunan yolcular yaralanmadan kurtuldu. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Otomobil sürücüsü kendi imkânlarıyla aracından çıkarken her iki araçta da hasar meydana geldi.
Görüntü Dökümü:
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- Minibüsün görüntüsü
- Otomobilin görüntüsü
- Yolcuların görüntüsü
- Otomobil sürücüsünün görüntüsü
- Otomobil sürücüsünün araçtan çıkması
- Sağlık ekiplerinin kontrolü
- Yolcularla röp.
- Detaylar
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