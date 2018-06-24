TARABYA'DA SANDIK BAŞINDA TARTIŞMA

Haber-Kamera: Funda GÜL TEKİN - Doğan GÜNDOĞDU - İSTANBUL DHA
Tarabya İstek Kemal Atatürk Okulu'nda yaşlı kadının oy kullanmasına yardım etmek isteyen kızına müşahit engel oldu. Sinirlenen kadın oy pusulasını yırttı. Yaşanan tartışma araya polisin girmesiyle son buldu.
Tekerlekli sandalyeyle gelen ve gözleri iyi görmediği belirtilen Emine Kavraz 1273 numaralı sandıkta oy kullanmak istedi. Annesine yardım etmek için kabine gitmek isteyen Fatma Kavraz, sandık başkanının engeliyle karşılaştı. Kabine yaşlı kadının tek başına gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine kızı Fatma Kavraz duruma itiraz ederek oy pusulalarını yırttı. Bunun üzerine oy kullanılan sınıf karıştı. Polis gelerek tartışmayı sonlandırdı.
Görüntü Dökümü:
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-Yaşanan tartışmalardan görüntü
-Röportaj
-Detaylar
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