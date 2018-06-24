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Tarabya'da toplanmalar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:10 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde takip ediyor.

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde takip ediyor. Erdoğan'ın Tarabya'da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.

(FOTOĞRAF)

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