"Tarafgir yorumlar AGİT gözlem misyonunun güvenilirliğine zarar verir"

Dışişleri Bakanlığından, AGİT Seçim Gözlem Misyonu'nun seçim sürecine dair tespitlerin yer aldığı "İlk Bulgular ve Sonuçlar Raporu"nda, seçimlerdeki rekor katılım oranının Türkiye'deki demokratik olgunluk seviyesini işaret ettiğinin teslim edilmesinin "memnuniyetle karşılandığı" ancak raporda seçim süreciyle sınırlı olmayan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere yer verilmesinin ise "üzüntüyle karşıladığı" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin serbest demokratik seçim standartlarına uygun yüzde 88 gibi örnek bir katılım oranıyla tamamlandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Demokrasimize duyduğumuz güvenin göstergesi olarak her zaman olduğu gibi bu seçimler için de uluslararası gözlemciler ülkemize davet edilmiş ve tarafımızdan gösterilen tam iş birliğiyle güven içinde ve rahatlıkla gözlem faaliyetlerini yerine getirmişlerdir." bilgisi verildi.

Uluslararası örgütlerden AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı), Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Türk Konseyi’nden seçim gözlemcilerinin davet edildiği anımsatılan açıklamada, ayrıca parlamenter oluşumlardan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), AGİT Parlamenter Meclisi (AGİT PA), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi (KEİPA) heyetlerinden toplam 415 uluslar arası gözlemcinin seçimlerde görev yaptığı kaydedildi.