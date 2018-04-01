Taraftar grubundan duyarlı hareket

UltrAslan UNI İstanbul Aydın Üniversitesi temsilciliği üyeleri, Eskişehir’in Çifteler ilçesinde bulunan Zafer Hamit İlköğretim Okulu’nda kütüphane açtılar.
Bin 100 adet kitap, masaüstü bilgisayar, sıfırdan kitaplık üniteleri ve birçok hediyeler ile kütüphane açılışı gerçekleşti. Taraftar grubu üyeleri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kütüphane Haftası’nda geleceğimiz olan kardeşlerimiz kitapları olmadan büyümesin diye açtığımız bu kütüphanenin bizlerde haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
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