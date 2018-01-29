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Taraftar gruplarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 18:57 | Son Güncelleme 3 dakika önce

- Türkiye'nin farklı kentlerinden taraftar grupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü harekata destek amacıyla Hatay'a geldi - Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyelerinden Yıldız: - "Önemli olan güçlü bir devlete sahip olmaktır. Güçlü devlete sahip olmak da birlik olmaktan geçer. Biz bunu iletmek için buraya geldik"

Türkiye'nin farklı şehirlerinden taraftar grupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla Hatay'a geldi.

Süper Lig, TFF 1. Lig ve amatör liglerde mücadele eden futbol takımlarının taraftar grupları, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral vermek için Hatay'ın Antakya ilçesinde toplandı.

Taraftar grupları, konvoy eşliğinde Hassa ilçesine geçerek, yol güvenliğini sağlayan askerleri ziyaret etti.

Ellerinde takımlarının atkılarını taşıyan taraftarlar, sloganlar atıp askerlerle fotoğraf çektirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un taraftar grubu Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, Türkiye'nin geçtiği zor süreçte Mehmetçiğe moral olması için taraftar grupları olarak toplandıklarını söyledi.

Ülke meselesi söz konusu olduğunda tribünde yaşanan sıkıntıların hiçbir öneminin olmadığını belirten Zeybek, "Önemli olan, ülkemizin geleceği, bu ülkenin kimse tarafından bölünemeyeceği. Bunun için geldik. Bunun daha büyük ve kapsamlısı yapılması gerekirse yaparız." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyelerinden Derviş Yıldız da harekatın başlamasının ardından toplumda sessiz bir çoğunluk olduğunu gördüklerini söyledi.

Bunun üzerine tribünler birliği olarak harekete geçtiklerini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"İnsanların operasyonla ilgili gönüllerinden geçen desteği, temenniyi veremediklerini, terörden korktuklarını ve teröre karşı istediklerini söyleyemediklerini gözlemledik. Biz tribünler birliği olarak buraya gelmek istedik. Terörle mücadelede Türkiye'deki bütün etnik renkler, inanışlar, mezhepler birliktir, birlik içerisinde olmalıdır. Önemli olan güçlü bir devlete sahip olmaktır. Güçlü devlete sahip olmak da birlik olmaktan geçer. Biz bunu iletmek için buraya geldik."

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un taraftar grubu Turbeyler Grubu Başkanı Refik Gül de Mehmetçiğe moral vermek için toplandıklarına işaret ederek, "Biz her ne kadar yeşil sahalarda rakip olsak da söz konusu tek vatan, tek millet, tek devlet olunca tüm tribünler bir olup, devletimizin arkasında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. Türkiye'nin birçok ilinden bütün taraftar grupları burada. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." diye konuştu.

(AA)

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