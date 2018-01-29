Taraftar gruplarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Ülke meselesi söz konusu olduğunda tribünde yaşanan sıkıntıların hiçbir öneminin olmadığını belirten Zeybek, "Önemli olan, ülkemizin geleceği, bu ülkenin kimse tarafından bölünemeyeceği. Bunun için geldik. Bunun daha büyük ve kapsamlısı yapılması gerekirse yaparız." dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un taraftar grubu Şimşekler Grubu Taraftar Derneği Başkanı Ertan Zeybek, Türkiye'nin geçtiği zor süreçte Mehmetçiğe moral olması için taraftar grupları olarak toplandıklarını söyledi.

Süper Lig, TFF 1. Lig ve amatör liglerde mücadele eden futbol takımlarının taraftar grupları, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral vermek için Hatay'ın Antakya ilçesinde toplandı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın taraftar grubu "Çarşı" üyelerinden Derviş Yıldız da harekatın başlamasının ardından toplumda sessiz bir çoğunluk olduğunu gördüklerini söyledi.

Bunun üzerine tribünler birliği olarak harekete geçtiklerini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"İnsanların operasyonla ilgili gönüllerinden geçen desteği, temenniyi veremediklerini, terörden korktuklarını ve teröre karşı istediklerini söyleyemediklerini gözlemledik. Biz tribünler birliği olarak buraya gelmek istedik. Terörle mücadelede Türkiye'deki bütün etnik renkler, inanışlar, mezhepler birliktir, birlik içerisinde olmalıdır. Önemli olan güçlü bir devlete sahip olmaktır. Güçlü devlete sahip olmak da birlik olmaktan geçer. Biz bunu iletmek için buraya geldik."

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un taraftar grubu Turbeyler Grubu Başkanı Refik Gül de Mehmetçiğe moral vermek için toplandıklarına işaret ederek, "Biz her ne kadar yeşil sahalarda rakip olsak da söz konusu tek vatan, tek millet, tek devlet olunca tüm tribünler bir olup, devletimizin arkasında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. Türkiye'nin birçok ilinden bütün taraftar grupları burada. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." diye konuştu.

(AA)