TARAFTARI DARP EDEN POLİSE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA 

İstanbul DHA
Fenerbahçe ve Bursaspor arasında Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ardından deplasman tribünün koridorlarında bir polisin bir taraftarı darp ettiği iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin eniyetten açıklama geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen görevli görevden uzaklaştırılarak hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.
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