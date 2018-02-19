"Tarek Yamani Trio" CRR'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Lübnan asıllı caz sanatçısı Tarek Yamani, İstanbullu müzikseverlerle bir araya geldi.

Yamani, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "CRR Caz Şubatı" kapsamında ilk kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Etkinliği başarılı bulduğunu dile getiren Yamani, Türkiye'de ilk kez sahne almaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti.

Yamani, Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini anlatarak, müzik çalışmalarını New York'ta sürdürdüğünü belirtti.

İstanbul ile Beyrut'un birbirine benzeyen iki şehir olduğuna da işaret eden Yamani, "Lübnan'da yaklaşık 400 yıldır Osmanlı İmparatorluğu altında, bizler Türklerle bir şekilde bağlantılı olarak yaşadık, tarihe baktığımızda. Bu durumun etkilerini bugün de görüyoruz birçok yerde." dedi.

Konserde piyanist olarak yer alan Yamani'ye, bas gitarda Elie Afıf, davulda ise Khaled Yassine eşlik etti.

Yaklaşık 75 dakika süren konserde genç sanatçı ve grubu aralarında Muwashah Hibbi Zurni, New Dabh'e, Ashur ve Ah Ya Zein'in bulunduğu toplam 9 eser seslendirdi.