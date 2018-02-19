HABER

"Tarek Yamani Trio" CRR'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 22:30 | Son Güncelleme

Lübnan asıllı caz sanatçısı Yamani ve grubu "5. CRR Caz Şubatı" kapsamında İstanbul'da ilk kez sahne aldı

İSTANBUL (AA) - Lübnan asıllı caz sanatçısı Tarek Yamani, İstanbullu müzikseverlerle bir araya geldi.

Yamani, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "CRR Caz Şubatı" kapsamında ilk kez Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Etkinliği başarılı bulduğunu dile getiren Yamani, Türkiye'de ilk kez sahne almaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti.

Yamani, Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini anlatarak, müzik çalışmalarını New York'ta sürdürdüğünü belirtti.

İstanbul ile Beyrut'un birbirine benzeyen iki şehir olduğuna da işaret eden Yamani, "Lübnan'da yaklaşık 400 yıldır Osmanlı İmparatorluğu altında, bizler Türklerle bir şekilde bağlantılı olarak yaşadık, tarihe baktığımızda. Bu durumun etkilerini bugün de görüyoruz birçok yerde." dedi.

Konserde piyanist olarak yer alan Yamani'ye, bas gitarda Elie Afıf, davulda ise Khaled Yassine eşlik etti.

Yaklaşık 75 dakika süren konserde genç sanatçı ve grubu aralarında Muwashah Hibbi Zurni, New Dabh'e, Ashur ve Ah Ya Zein'in bulunduğu toplam 9 eser seslendirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CRR CRR 5. Caz Şubatı Tarek Yamani Tarek Yamani Trio

En Çok Okunan Haberler

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DTSO meclisi son kez toplandı

DTSO meclisi son kez toplandı

Adıyaman'da Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçti

Adıyaman'da Roma dönemine ait 144 tarihi eser ele geçti

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin

Düzce bağımlılıkla mücadelede rol model oldu

Düzce bağımlılıkla mücadelede rol model oldu

Başkan Yiğit başpehlivanları misafir etti

Başkan Yiğit başpehlivanları misafir etti

Ombudsman Şeref Malkoç dini grupların liderleriyle bir araya geldi

Ombudsman Şeref Malkoç dini grupların liderleriyle bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.