HABER

Tarhananın ünü sınırları aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta üretilen tarhana, dünyanın diğer ucunda bulunan Kanada’ya ihraç ediliyor.Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte yaş (firik) tarhana üretilmeye başlandı.

Kahramanmaraş’ta üretilen tarhana, dünyanın diğer ucunda bulunan Kanada’ya ihraç ediliyor.
Kahramanmaraş’ta havaların ısınmasıyla birlikte yaş (firik) tarhana üretilmeye başlandı. Kahramanmaraş’ta binlerce insan, cips, acılı, baharatlı, bol kekikli, bol yoğurtlu, biberli ve çorbalık tarhana üretiliyor. Özellikle kırsal kesimlerde ve kent merkezinde yapılan 30 bin ton üretimin bir kısmı Türkiye’nin farklı illerine gönderilirken, yaklaşık 5 bin ton tarhana ise ihraç ediliyor. İhracatın yapıldığı ülkelerin başında ise Kanada bulunuyor.
İnsan sağlığı açısından oldukça zengin olan tarhana, yoğurt, dövme, kekik, su ve tuz yardımıyla üretiliyor. Teknolojik makinelerde yapılan tarhana yaklaşık yarım gün güneş ışığında bekletildikten sonra firik, 1 gün sonra kuru tarhana kıvamına geliyor.
13 yıldır sektörün içinde bulunan Harun Reşit Özpınar, belirli dönemlerde Kanada’ya yaklaşık 3 ton tarhana ihracatı yaptıklarını söyledi. Özpınar, "Sezon başı olduğundan dolayı üretimlerimiz için şu an az seviyelerdedir. Şu anda günde ortalama 250 adet çiğ tarhana üretiyoruz. İlerleyen zamanlara doğru insanlarında firiğe ve tarhanaya yönelmesiyle birlikte satışlarımız artacaktır. 13 yıldır sektörün içindeyiz ve 2 yıldır kendi firmamızı kurduk. Şu anda şehir dışına ve Kanada’ya ihracatımız var. Kahramanmaraş’tan Kanada’ya tarhana ihracatı aldığımız zaman aldığı için yaklaşık 2 veya 3 ayda bir tarhana gönderiyoruz. Buradan yaklaşık 2 buçuk ile 3 ton arasında Kanada’ya tarhana gönderiyoruz" dedi.

Tarhananın ünü sınırları aştı

1 / 7

Tarhananın ünü sınırları aştı

Tarhananın ünü sınırları aştı
2 / 7

Tarhananın ünü sınırları aştı

Tarhananın ünü sınırları aştı
3 / 7

Tarhananın ünü sınırları aştı

Tarhananın ünü sınırları aştı
4 / 7

Tarhananın ünü sınırları aştı

Tarhananın ünü sınırları aştı
5 / 7

Tarhananın ünü sınırları aştı

Tarhananın ünü sınırları aştı
6 / 7

Tarhananın ünü sınırları aştı

Tarhananın ünü sınırları aştı
7 / 7

Tarhananın ünü sınırları aştı

Tarhananın ünü sınırları aştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Vahşete istenen ceza belli oldu

Vahşete istenen ceza belli oldu

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.