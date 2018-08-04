ELAZIĞ (AA) - BESTAMİ BODRUK - Elazığ'ın Palu ilçesinde yaşayan "Antikacı Yaşar" lakaplı 78 yaşındaki Yaşar Bahçeci'nin hayatının 50 yılından fazlası, köy köy gezip tarihi değere sahip olan eşyaları satın alarak müzelere ve antika tutkunlarına ulaştırmakla geçti.

Yarım asır boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun her köşesini dolaşıp antika eşya toplayan Bahçeci'nin hayat hikayesi de yaptığı iş kadar dinleyenlerin ilgi odağı oluyor. Yetim ve öksüz büyüyen, gençlik yıllarını gurbette inşaatlarda çalışarak geçiren Yaşar Bahçeci'nin antikalarla olan hikayesi ise uyuduğu türbenin yanında gördüğü rüya ile başladı.

"Antikacı Yaşar" şimdilerde ise evinin bahçesinde sanat galerisine dönüştürdüğü depoda, Selçuklu'dan Osmanlı'ya birçok medeniyete ait binlerce antika eşya arasında geçmişi yad ediyor.

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Hatıralarını AA muhabirine anlatan Bahçeci, 50 yıl önce Adana Kalekapı Taşköprü'nün başında tanıştığı Diyarbakırlı bir gencin, annesinin attığı tokata kızarak gurbete gittiğini ve sonrasında ise pişman olup memleketine dönmek için ihtiyacı olan 2.5 lirayı kendisinden istediğini dile getirdi.