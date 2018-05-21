Tarihçi Ortaylı ABD’de “Osmanlı ve İstanbul’un Fethi” konferansı verdi

CHICAGO (AA) - Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih Sultan Mehmet’in Hristiyan olduğu yönündeki iddialar için, “Fatih'in Hristiyan olduğunu iddia etmek, Trump’ın Komintern Sekreteri olduğunu, Stalin’in de Papalığı idare ettiğini iddia etmek kadar komiktir” dedi.

Prof. Dr. Ortaylı, Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunca düzenlenen “Osmanlı ve İstanbul’un Fethi” konulu konferansta konuştu.

Chicago Kültür Merkezi'ndeki tarihi Preston Bradley salonunda gerçekleşen konferansı çoğunluğu ABD’de yaşayan Türklerden oluşan yaklaşık 500 kişi takip etti. Salona getirilen ilave sandalyeler de yeterli olmayınca çok sayıda kişi konferansı ayakta dinlemek zorunda kaldı.

Ortaylı konferansa, dün hayatını kaybeden İngiliz asıllı ABD'li tarihçi Bernard Lewis’i anarak başladı. Lewis’in, görüşleri ve yaptığı benzersiz çalışmalarıyla tarih dünyası için çok önemli bir kayıp olduğunu vurgulayan Ortaylı, ünlü tarihçinin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını reddettiği için Ermeni cemaati ile çatıştığını hatırlattı.