Tarihçi Ortaylı Viyana’da Osmanlı-Avusturya ilişkilerini anlattı

VİYANA (AA) - Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Viyana'da Osmanlı Devleti ile Avusturya ilişkilerini anlattı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Viyana Diplomasi Akademisinde düzenlenen “Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ve Habsburg hanedanları” başlıklı konferansta konuşan Prof.Dr. Ortaylı, “18. yüzyılda düşman olan iki devlet, 20. yüzyılın başlarında müttefik olarak savaşa girdiler.” dedi.

Osmanlı Devleti'ndeki Almanya yanlısı ve karşıtı paşaların izledikleri farklı siyasetlerin ilişkilerin belirlenmesinde etkili olduğunu ifade eden Ortaylı, Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin istatistik verileri paylaşarak, Avusturya’nın bu savaşta öncü bir rol oynamadığını söyledi.

Bilinenin aksine Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikliğin Türkler için aynı cephede savaşmak olmadığının altını çizen Ortaylı, “Komuta kademesindeki birkaç isim cephelerimizde yer aldı. Bununla beraber Osmanlı'ya daha çok silah, mühimmat ve teknik açıdan yardımda bulundular. Bu durumun en tipik örneği Çanakkale Muharebesi'dir. Liman von Sanders gibi birkaç komutan bu cephede bulundu ve daha ziyade teknik destek verildi.” bilgisini verdi.

Ortaylı, Osmanlı ve Habsburg hanedanları arasındaki kişisel dostluklara da değinerek, Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Alman-Avusturya ekollerinden ziyade Fransız ekolünün daha baskın olduğunu anlattı.

Çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği konferansın ardından Ortaylı, öğrencilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.