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Tarihçi Ortaylı’dan Türk futbolcuları hedef alan Almanya’ya sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 14:21 | Son Güncelleme

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyaretinde kabul ettiği Türk asıllı futbolcuları hedef alan Almanya Başbakanı Merkel ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel’in yaklaşımını "ilkel" olarak niteledi - Prof. Dr. Ortaylı: - "Almanya gibi kale alınmayacak memleketin böyle davranışlardan kaçınması gerekir"

CHICAGO (AA) - BİLGİN ŞAŞMAZ - Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Londra ziyaretinde görüştüğü Türk asıllı futbolcuları hedef alan Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel’in yaklaşımını “ilkel” olarak nitelendirdi.

Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğunun düzenlediği “Osmanlı ve İstanbul’un Fethi” konulu konferans için ABD’de bulunan Prof. Dr. Ortaylı, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Hayatını kaybeden İngiliz asıllı ABD'li tarihçi Bernard Lewis’in ölümüyle ilgili Ortaylı, “Hiç şüphesiz ki bu ölümle oryantalizmin ve Türkiye Türklerinin, her şeyden önce eski Avrupa tipindeki entelektüel bir portresi hayattan çekildi. İnanılmaz derecede geniş bir bilgisi vardı.” dedi.

Lewis’in Türkçe, Farsça, Arapça ve klasik Latince olmak üzere çok sayıda dili çok iyi derecede bildiğini hatırlatan Ortaylı, “Türkiye tarihinde çok esaslı noktaları ele almıştır. Maalesef ucuz siyasete alet etmeye çalıştılar. Kendisinin Siyonist olduğu çok vurgulandı. Laik bir Yahudi milliyetçisi olarak kendisine ait görüşleri vardı.” diye konuştu.

Ortaylı, tarihçi Lewis’in 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını reddettiği için Ermeni cemaati ile çatıştığını kaydetti.

- "Bir politikacı ya da partiye saygı göstermek suç mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere Premier Ligi'nde oynayan 3 Türk futbolcuyu İngiltere ziyareti sırasında kabulü ardından Türk asıllı Alman milli futbolcular Özil ve Gündoğan’ın Merkel ve Grindel tarafından hedef alınmasına sert tepki gösteren Ortaylı, “Bazı çevrelerin amaçlarını anlamak kolay değil gibi görünüyor.” dedi.

Ünlü tarihçi Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir politikacıya, bir partiye saygı göstermek, tasvip etsek de etmesek de her vatandaşın kendisine göre dünya görüşüdür. Buna ilaveten bu ziyaretteki kişi bir cumhurbaşkanıdır. Almanya’nın, ‘asayiş bozulduğu’ gerekçesiyle topraklarında mitinge izin vermemesini anlayabilirim fakat Alman takımlarında oynayan 3 futbolcunun bir cumhurbaşkanına ya da her hangi bir siyasiye (Bu CHP’li de olabilir) saygı sunmalarının, muhabbetlerini belirtmelerinin politikayla ne alakası olabilir. Tut ki olsa bile insanların politik kanaatini açıklamaları yasak mı?

Almanya Başbakanı Angela Merkel işini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor. Ardından da DFB Başkanı Reinhard Grindel’in nerdeyse bu 3 kişiyi hain edecek olması, çok ilkel metotlardır. Almanya gibi kale alınmayacak memleketin böyle davranışlardan kaçınması gerekir. Bunun yapılması da maalesef iki ülke arasındaki dostane ilişkileri, Alman kültürü ve halkına olan saygımızı son derece sarsıyor.”

- “Bugünkü dünyada müttefikimizi dışarıda arayamayız”

Dünyadaki son politik gelişmeleri de değerlendiren Prof. Dr. Ortaylı, “Bugün karışık bir dünyadayız. Maalesef eski ABD bugün yok, eski Avrupa bugün yok ve kuvvetler eskisi gibi değil, parçalanmış vaziyette. Dünyada yaşamak çok zor hale geliyor.” ifadelerini kullandı.

İster sıradan vatandaş isterse yönetici pozisyonunda olan herkesin hareket ve söylemlerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Ortaylı, “Her türlü çıkışın, ortamı alevlendirmesi her geçen gün daha mümkün hale geliyor. Bunlara dikkat etmemiz ve bazı konularda kitle olarak vaziyet almamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Eskiden, dünyanın farklı ülkelerindeki benzer zihniyetteki grupların birbirlerine “müttefiklik” anlamında destek olduğunu anımsatan Ortaylı, şunları kaydetti:

“Bugün bu tür bir dayanışmanın sağlam müttefiklerle yapılması mümkün değil. Çünkü sizin destekleyeceğiniz insanlar kaypak ve nasıl bir politika takip edeceklerini kendileri bilmiyor. Şurası açık, bugünkü dünyada müttefikimizi dışarıda arayamayız. Eski dünyada bunun faydası vardı ama artık bir faydası yok. Biz 30 sene öncenin dış politika yorumlarına ve dış dünyasına sahip değiliz. Zaman zaman ortaya çıkan insanların, çok ikiyüzlü bir siyaset takip ettiklerini, edeceklerini ve süratle yön değiştirebileceklerini bilmemiz gerekiyor.”

Prof. Dr. Ortaylı, Chicago Başkonsolosluğunun Chicago Kültür Merkezi'nde “Osmanlı ve İstanbul’un Fethi” konulu konferansta konuşacak.

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