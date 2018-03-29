Tarihçi Yazar Uğurluel’e Nazilli’de büyük ilgi

Tarihçi Yazar Talha Uğurluel, Nazilli Belediyesi 9. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında ‘Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa” konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
Hayata geçirdiği sosyal ve kültürel etkinliklerle ilçedeki vatandaşların takdirini kazanan Nazilli Belediyesi, 9. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı kapsamında ‘Arzın Kapısı Kudüs Mescid-i Aksa’ konulu konferans düzenledi. Tarihçi Yazar Talha Uğurluel’in konuşmacı olarak katıldığı konferans, Nazillililer tarafından büyük ilgi gördü.
Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Uğurluel, “Yüzyıllar boyunca Türkler Kudüs’te çok ciddi izler bırakmıştır. Bu nedenle Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın korunması gerekmektedir” dedi.
Kudüs ve çevresinde farklı dinlere sahip olan insanların yüz yıllardır bir arada yaşadığını ifade eden Tarihçi Yazar Uğurluel, Osmanlı’nın ve Sultan Abdülhamit Han’ın Kudüs’e büyük önem verdiğini ve bugün hala daha ayakta olan yapılarda bunların net bir şekilde göründüğünü ifade etti.
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