Tarihe ışık tutan belgesel

Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi olan Bedia Okan Göreli’nin gazeteciliğe başlama öyküsünün anlatıldığı, “Sözün Son Kadını-Bedia Hanım” adlı belgesel film gösterimi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezinde yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosluğu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İG) ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği (KTKD) İzmir Şubesi işbirliğiyle, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü tarafından hazırlanan, “Sözün Son Kadını-Bedia Hanım” adlı belgesel film gösterimi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Merkezinde gerçekleştirildi.
Belgesel gösterimine KKTC Başkonsolosu İpal Emin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, KTKD İzmir Şube Başkanı Mehmet Haksever, YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, belgeselde gazeteciliğe başlama hikayesi anlatılan Bedia Okan Göreli, Prof. Dr. Yavuz Özoran, İGC yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs’tan ve belgeseli izlemeye İzmir’in çeşitli bölgelerinden birçok kişi katıldı.
İlk Türk kadın gazeteci
Gösterim öncesi belgesel hakkında konuşan KKTC İzmir Başkonsolosu İpal Emin, “Bedia Hanım, Kıbrıslı ilk Türk kadın gazetecimizdir. Atatürkçü ve cumhuriyetçi olan babası Mehmet Remzi Okan, Kıbrıs’ta yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Söz Gazetesini 1912 yılında çıkaran kişidir. Harf devriminden sonra, Latin harfleriyle, Türkçe gazete çıkarmayı başaran gazeteci olarak da bilinmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, Söz Gazetesini yakından takip ediyor, Mehmet Remzi Okan’ın cumhuriyetçi çizgisini takdirle karşılıyordu” dedi.
Bir ilki gerçekleştirdi
Bedia Okan Göreli’nin azmiyle ve çalışkanlığıyla Kıbrıs Türk basınında bir ilki gerçekleştirdiğini söyleyen İpal Emin, “Daha 23 yaşındayken, halkın sesi gazetesini kurar. Gazeteye adını koyan da Bedia Hanım olur. İngiliz sömürge yasalarına göre, yaşı 25 yaşının altında olduğu için, gazetesinin başına geçemez. Bunun üzerine Dr. Fazıl Küçük gazetenin başına getirilir. Dr. Fazıl Küçük, malumları olduğu üzere, Kıbrıs Türklerinin ilk lideridir. Genç bir kadın olarak daha 23 yaşındayken, azmiyle ve çalışkanlığıyla Kıbrıs Türk basınında bir ilki gerçekleştirdi, kendinden sonra gelen nesillere yol açtı ve örnek oldu. Bedia Hanımın sürmüş olduğu yaşam ve başarılarının hem ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, hem anavatan Türkiye’de, hem de yurtdışında duyurulmasında çok büyük katkısı olacağına inandığımız bu belgeselin hazırlanmasında tüm emeği geçenlere bir kez daha sonsuz teşekkürler” şeklinde konuştu.
Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisinin hayat hikayesinin anlatıldığı belgeselin İzmir Gazeteciler Cemiyeti merkezinde gösterime girmesinin önemine değinen, İGC Başkanı Misket dikmen ise “Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin aramızda oluşu ve gazeteciliğe başlama öyküsünü birlikte izlememiz gerçekten çok anlamlı. Ayrıca belgeselin ruhuna uygun İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin basın merkezinde yapılması ayrı bir öneme sahip. Burada İzmirli gazeteci büyüklerimiz, mesleğin emekçileri bulaşarak geçmişi ve mesleki hatıralarını paylaşırlar. O yüzden bu anlamlı eserin burada gösterime sunulması daha çok önem kazanmış oldu” dedi.
Konuşmaların ardından belgeselin gösterimi yapıldı. Duygu dolu anların yaşandığı gösterim büyük bir beğeni topladı.
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