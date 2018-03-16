Tarihi Akpınar mesire alanı yeniden yapılıyor

Kilis Belediye tarafından tarihi Akpınar Mesire alanı yeniden yapılmaya başlandı.

Projesi geçen yıl hazırlanan ve yapımına başlanan Tarihi Akpınar mesire alanında Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Eryılmaz, Cuma Özdemir ile Ahmet Polat incelemelerde bulundu. İnşaat firması yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı açıklamada, tarihi öneme sahip alandaki çalışmalar ile ilgili ise, "Biliyorsunuz yıllardan beri atıl haldeydi. El atılmadık yer burası kalmıştı. Burayla ilgili gerekli çalışmaları yaptık. İhalesi yapıldı. 30 bin metre kare alanı kapsayacak şekilde bir mesire alanı yapıyoruz. Kilis’in tarihine Kilis’in geleceğine yakışır bir mesire alanı yapıyoruz. Kafeteryasından, mescidine, çocuk oyun guruplarından 800 metre su göletine kadar yapılıyor. Özellikle, su gözlerini kaybetmeden su gözlerini açığa çıkaracak, burayı Kilis’e yakışır bir şekilde alan haline getirmeye çalışıyoruz. Burayı Temmuz ayında teslim alacağız. Kilis halkının hizmetine sunacağız. Kilis halkı güzel bir şekilde burayı kullanarak gelecek nesillere bırakacaktır” dedi.