Tarihi alanda bir kamyon çöp toplandı

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü ile Sinop Arkeoloji Müzesi iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında kentteki arkeolojik kazı alanları temizlendi. Kampanyanın ilk gününde yaklaşık bir kamyon dolusu çöp toplandı.
Balatlar Yapı Topluluğu kazısı başta olmak üzere çok sayıda arkeolojik kazıya ev sahipliği yapan Sinop'ta, tarihi mekanların çöp alanı olmaktan kurtarılmasına yönelik kampanya başlatıldı.
Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü ile Sinop Arkeoloji Müzesi iş birliğiyle "Tarihi mekanlarımız çöplük değildir" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde İncedayı Mahallesi'ndeki, tarihi bir kilisenin kalıntılarının çıkarıldığı kazı alanında çevre temizliği yapıldı.
Etkinlikte yaklaşık bir kamyon dolusu çöp toplandı, çevre sakinlerine de söz konusu tarihi alana çöp atılmaması yönünde tavsiyede bulunuldu.
Sinop Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülseren Kan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop'un tarihsel açıdan çok sayıda kazıya ev sahipliği yaptığına işaret etti.
Özellikle son yıllarda Sinop Arkeoloji Müzesi tarafından yapılan kazılar sayesinde arkeolojik alanların gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayan Şahin, "Ancak bu tarihi alanların çevre sakinlerince temiz bırakılmadığını üzülerek görüyoruz." dedi.
Şahin, Müze Müdürlüğüyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi mekanlardaki çöplerin temizlenmesine yönelik kampanya başlattıklarına işaret ederek "Kampanyamızın ilk gününde bir kazı alanından dahi bir kamyon dolusu çöp çıktı. Maalesef bu görüntü bizleri çok üzüyor. En azından kampanyamızla insanlarda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Umarım başarılı oluruz." diye konuştu.
- "Tarihi alanlar çöplük değil"
Sinop Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Vural ise tarihi mekanların çöplük olmadığının insanlar tarafından algılanması gerektiğinin altını çizdi.
Temizlik kampanyasına katılan öğrencilere teşekkür eden Vural, tarihi mekanların temiz tutulması bilincini yaygınlaştırmaları gerektiğini aktardı.
Vural, vatandaşlardan çevreye çöp atmaları ricasında bulunarak "Genel anlamda çevremizi, doğamızı temiz tutmalıyız. Bunun yanında tarihimize saygı duymalıyız. Tarihi mekanlarımız çöplük değildir. İnsanlarımızda bu bilinç oluşmalı." dedi.
Sinop Üniversitesi Arkeoloji Kulübü Başkanı Muhammed Ali Çerezci de öğrenciler olarak topluma mesaj vermeye çalıştıklarını, temizlik çalışmalarına zaman zaman devam edeceklerini kaydetti.
Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
İnşaat çukuruna kurt düştü!
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum