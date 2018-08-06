Tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine doğru yola çıktı.
Batman Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi.
Deniz, tarihi varlıkların baraj gölünden çıkartılmasının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünün de bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Vali Deniz, "Bu eserlerin yanı sıra 6 eser daha taşınacak. Hasankeyf gerçek anlamda tarihi kimliğini koruyacak. Yeni Hasankeyf turizmin gözbebeği olacak." dedi.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu ise 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla taşındığını anımsatarak, şimdi de 1200'lü yıllarda yapılan Artuklu Hamamı'nın taşındığını kaydetti.
Taşıma işleminin 6 saatte tamamlanmasının öngörüldüğünü vurgulayan
Acu, "DSİ olarak Ilısu Barajında kısmi olarak su tutma işlemine başladık. Aynı zamanda tarihi eserleri taşımaya devam ediyoruz. Zeynel Bey'den sonra bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Zeynel Bey bin 200 tondu, bu ise bin 500 ton. Kültürel mirasa verdiğimiz bu önem uluslararası öneme haizdir." ifadelerini kullandı.
- Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine doğru yola çıktı - 256 tekerlekli "SPMT" aracıyla taşınan tarihi hamamın taşınma işlemi saat 05.00'te başladı
İlber Ortaylı: İlk kez gerçekten ABD ile yüz yüze bir çatışma içindeyiz
Aydın'da yıldırım düşen ağaç yandı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bağ evinde dehşet!
Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti
Sivas’ta yalnız yaşayan Basri Bayram duş almak için camiye girdi! Sonrası korkunç
Trump’tan gümrük vergileri hakkında sert açıklama
ABD'nin Dakka Büyükelçisi'nin konvoyuna silahlı saldırı
CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum