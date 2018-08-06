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Tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 06:46 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine doğru yola çıktı - 256 tekerlekli "SPMT" aracıyla taşınan tarihi hamamın taşınma işlemi saat 05.00'te başladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine doğru yola çıktı.

Batman Valisi Ahmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Deniz, tarihi varlıkların baraj gölünden çıkartılmasının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünün de bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Vali Deniz, "Bu eserlerin yanı sıra 6 eser daha taşınacak. Hasankeyf gerçek anlamda tarihi kimliğini koruyacak. Yeni Hasankeyf turizmin gözbebeği olacak." dedi.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu ise 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla taşındığını anımsatarak, şimdi de 1200'lü yıllarda yapılan Artuklu Hamamı'nın taşındığını kaydetti.

Taşıma işleminin 6 saatte tamamlanmasının öngörüldüğünü vurgulayan
Acu, "DSİ olarak Ilısu Barajında kısmi olarak su tutma işlemine başladık. Aynı zamanda tarihi eserleri taşımaya devam ediyoruz. Zeynel Bey'den sonra bugün de Artuklu Hamamı'nı taşıyoruz. Zeynel Bey bin 200 tondu, bu ise bin 500 ton. Kültürel mirasa verdiğimiz bu önem uluslararası öneme haizdir." ifadelerini kullandı.

Tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

- Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'ndaki yeni yerine doğru yola çıktı - 256 tekerlekli "SPMT" aracıyla taşınan tarihi hamamın taşınma işlemi saat 05.00'te başladı

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Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
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Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
3 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
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Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
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Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
6 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
7 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
8 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
9 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
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Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
11 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
12 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
13 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
14 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
15 / 15

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı
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Anahtar Kelimeler:
Artuklu Hamamı Batman Hasankeyf

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