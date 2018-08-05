Tarihi Artuklu Hamamı'nın taşınma süreci başladı

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmak üzere "SPMT" aracına yerleştirildi. Taşıma işleminin yarın 05.00'te başlaması öngörülüyor.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu AA muhabirine, Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında eser taşıma çalışmalarının dünyaya örnek niteliğinde olduğunu söyledi.
Acu, 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi'nin 12 Mayıs 2017'de yeni yerine başarıyla taşındığını anımsatan Acu, şimdi de bin 200'lü yıllarda yapılan Artuklu Hamamı'nın taşınacağını kaydetti.
Hasankeyf'in tarihi eser potansiyelinin yüksek olduğunu işaret eden Acu, "Bu kapsamda Zeynel Bey Türbesi'ni taşıdık şimdi de Artuklu Hamamı'nı taşıyacağız." dedi.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de izleyecek
Acu, yarın yapılacak taşıma işlemini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de izleyeceğini belirterek, işlem sırasında 256 tekerlekli SPMT aracı kullanılacağını söyledi.
Tarihi ve kültürel varlıklara önem verdiklerini anlatan Acu, Artuklu Hamamı'nın taşıma işleminin 37 milyon lira olduğunu dile getirdi.
Acu, hamamın bin 200'lü yıllardan kalma bir eser olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Artuklu Hamamı krikolarla bir metre 60 santimetre yerden yükseltildi. Şu anda ise krikolardan kurtarıldı ve şu an tamamen SPMT aracın üzerinde. Bu araçlarımızda 256 adet lastik mevcut. 256 tekerlek üzerinde sistemi yürüteceğiz. Tamamen yolun eğimine göre terazisini ayarlayan bir taşıma sistemidir. Sabah 05:00 gibi taşıma işlemine başlayacağız. Tamamen hidrolik sistemle taşınacağı için hava şartlarından etkileniyor. Asfaltın ısınmaması ve hidrolik sistemin sıkıntı oluşturmaması için erken başlayacağız ve 5-6 saate tamamlamış olacağız."
İmam Abdullah Zaviyesi ile Er Rızık, Hz. Süleyman ve Koç camilerinin de taşınacağını vurgulayan Acu, yıl sonuna kadar bu eserlerin taşınmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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